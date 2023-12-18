情侶開窗簾全裸激戰　街坊看光驚呆：要暈了　提醒收歛結果極崩潰

這樣的鄰居也算極品！有台灣女網民於討論區發文，抱怨鄰居的行為令她相當困擾，事關鄰居喜歡「愛愛」之餘，還喜歡「不穿衣服不拉窗簾」，讓她驚呆「看光光」，於是在群組提醒對方收斂。惟「溫提」沒起效果，鄰居繼續打開窗廉「激戰」，而連續「觀察」了幾天的樓主，慘呼「人生好累……我真的要暈倒了」。

帖文引來網民熱議，有人批評該戶鄰居「太沒公德心了吧」，也有網民笑言「請問住哪？我準備好了」、「可以在旁敲鑼打鼓增添戰力」。亦有網民稱已見慣不怪，「沒事，我這邊各種洗澡打炮都沒關窗戶窗簾的，看到心累」。



有女網民於討論區發文，抱怨鄰居的行為令她相當困擾。（示意圖／gettyimages）

該女網民於台灣討論區Dcard發文講述崩潰經歷，她指出，近日在樓房中庭悠閒散步，沒想到抬頭往上看見到驚人畫面──原來鄰居正打開窗簾「愛愛」。

震驚的樓主隨即在群組「呼籲特別提醒」鄰居，「你住低樓層真的不要這樣好嗎……？！我真的要暈倒了」，不過縱使已「特別提醒」卻毫無效果，對方也沒有收歛，仍每天打開窗簾「激戰」。

樓主在群組提醒鄰居收斂，不過鄰居仍然每天打開窗簾「激戰」。（示意圖／gettyimages）

帖文引來網民熱議，有人指摘該鄰居「太沒公德心了吧」、「裸體很正常，但不拉窗簾就不正常了」。但也有不少網民打趣表示想觀戰，「請問住哪？我頭期款準備好了」、「也太精彩」、「可以在旁敲鑼打鼓增添戰力」、「既然他們不怕看，應該樓上樓下揪一揪，搬幾張椅子拿著可樂爆米花」。

有網民則稱見慣不怪，「沒事，我這邊各種洗澡打炮都沒關窗戶窗簾的，看到心累」。另有網民認真討論，「這樣如果你們社區的人強勢圍觀，是算你們偷窺還是他們妨害風化？」。

樓主之後更新帖文，指已連續「觀察」該鄰居好幾天，感到相當困擾，慨嘆「心累」，「他們一男一女就是喜歡打炮，不喜歡穿衣服不喜歡拉窗簾。唉，人生好累」。不過樓主表示，由於有保護私隱法例，故她沒有上載鄰居照片。