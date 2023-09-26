牆角有奇怪樹葉照片瘋傳　內行人揭原來是這物種幼蟲隱身術

澳洲1名男子在住家大門外牆角上，發現一片「樹葉」依附在上面，好奇心驅使下查看，發現竟然探頭出來，原來是活生生的昆蟲，讓他當場嚇呆，他拍下照片向網民求教是什麼，照片瞬即被瘋傳，有內行人解答是「箱蛾的幼蟲」。



安德魯發現門口牆角上，附着一團樹枝與葉片，排成奇怪模樣。（網上圖片）

綜合外媒報道，男子安德魯（Andrew James）剛離開家門時，發現門口牆角上附着一團樹枝與葉片，排成奇怪模樣，初時他以為是棕櫚樹葉，不以為意，但好奇之下靠近觀看後，發現該「樹葉」竟然緩慢移動，更看到一個橘色小頭從樹葉中探出頭來，讓安德魯為之震驚，並拍下這堆葉子。

他在網上發布照片向網民求教，照片瞬間在網絡上瘋傳，也引發不少網民熱烈討論，不少人猜測身份：「蓓蟲？」、「竹節蟲？」、「看起來像個繭」，也有內行人說是「箱蛾的幼蟲」。箱蛾是一種分布在澳洲東部的原生物種，牠們會將身體包裹在具有黏性的絲質外殼中，並在殼外黏上植物、碎屑或沙粒作偽裝。

安德魯為了讓這隻箱蛾幼蟲可以得到更好保護，不要那麼突出，貼心地將牠移動到花園的草木之間，他表示：「我對蛾的生命感到驚訝，這實在讓人著迷。」

據澳洲博物館（Australian Museum）介紹，箱蛾一生大部份時間都處於幼蟲階段，時間長達1到2年，幼蟲會用絲製作「移動房屋」，房屋總共有2個開口，較大的一端用來伸出頭部、胸部以進食或移動，較小的一段則是用作排出排泄物。