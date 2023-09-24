拍拖1個月閃婚　孕妻露恐怖面目索錢兼要脅賣淫　夫咁反擊絕了

閃婚雖然浪漫，但感情基礎未必穩固，下場可能很慘。台北一對戀人交往僅1個月便閃婚，當刻情到濃時「情人眼裡出西施」，但隨後卻是「貧賤夫妻百事哀」。雙方因錢銀問題而多次口角，妻子不斷要求丈夫代還債，而她懷孕後更露出恐怖真面目，除了多番辱罵丈夫是「廢人」之外，還謊稱遭到家暴，又多次以墮胎脅逼索錢，甚至揚言離婚後收不到巨額贍養費，就會腹大便便地到夜店開工。丈夫不堪受到精神折騰，憤而申請離婚，妻在庭上辯稱相關吵鬧言論只是「激將法」，但法官翻閱兩人過往訊息，又檢閱種種證據後，最終仍然批准2人離婚。



台北一對戀人交往1個月後閃婚，結局卻不愉快。（示意圖/Getty Images）

根據判決書，2人於2019年12月開始交往，2020年1月在雙方父母均不知情的情況下辦理結婚登記，婚後最初相處融洽，隨後多次因錢銀問題發生爭執。妻子認為婚後住所不論地點、擺設抑或傢俱等都過於寒酸簡陋，所以不願意入住，並叫丈夫向家人要求協助購買新屋，因此2人婚後從未同住一室，反而在各自住所生活。

妻子婚後以各種理由要求丈夫支付生活費用和其他開支，就連婚前欠債和將來的國民年金保費都要丈夫付錢，又稱已經「體諒」丈夫，知道他收入微薄，而且工作並不穩定，故要求他向家人索錢。

妻子懷孕後變本加厲，索錢方式愈來愈激進。（示意圖/Getty Images）

懷孕後，妻子愈來愈過分，多次以「那我墮胎好了，反正你家有錢是好看，也養不起，順便離一離，我跟你爸說喔」、「你要我生就負起責任，然後給我閉嘴，不夠（錢）你要跟你爸談，我知道你爸很期待這個孩子」等類似說話要脅。她隨後發現丈夫沒有向父親開口要錢，就炮轟對方「你是有多大的賺錢能力？你以為靠你能養家嗎？沒有你爸扶持，沒人敢生」，甚至辱罵對方是「懦弱無能膽小怕事的孬種」、「毫無作為」、「廢人爛人」，更揚言要離婚，而若他每個月不能支付30萬新台幣（約7.5萬港元）或一次過支付500萬新台幣（約近130萬港元）贍養費，她就會「粗身大細」前往夜店返工賺錢，暗示懷孕中下海賣淫。

妻子其後「訴諸法律」，多次發送訊息斥責丈夫和老爺，2020年7月謊稱遭到家暴，包括丈夫曾在大街上對她施以言語暴力，甚至作出拉扯，而且向岳母咆哮，於是向法院申請保護令，將自己雙親和胞姐都列為被害人，要求丈夫支付14萬新台幣（近3.6萬港元）醫療費、庇護所費用和律師費用，另加每個月2萬新台幣（約5,000元）扶養費。

面對妻子的種種苛索，丈夫決定申請離婚。（示意圖/Getty Images）

在家暴指控上，雖然法庭最終還丈夫清白，但他深知「忍一時得寸進尺，退一步變本加厲」這個道理，所以不願意再忍，決定向法庭申請離婚。

妻子在庭上辯稱，與丈夫婚後協議要盡快生孩子，由於她屬於高齡產婦，懷孕期間身體不適，加上受到賀爾蒙影響，所以情緒起伏比較大，因而說出墮胎、到夜店返工等氣話，其實和一般夫妻吵架無異，沒有意圖貶低丈夫。她又稱是採取「激將法」，希望丈夫找到一份穩定工作，讓她安心在家休養安胎，可惜丈夫斷章取義，稱只能支付1.2萬新台幣（約3,000港元）的生活費。

台北地院法官翻閱夫婦人過往訊息內容，加上保護令一案的記錄，認為2人感情基礎不深，婚後更分居至今，欠缺互信基礎，即使長期發生衝突都沒有向外求助，婚姻明顯決裂，難以挽回，所以裁定丈夫申請有理，2人離婚收場，但全案可以上訴。

（綜合）