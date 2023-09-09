帽事！離婚後驗DNA揭2歲子非親生　內地男向前妻索賠償　法院咁判

內地貴州有男子不忿妻子出軌提出離婚，雙方協議離婚後，2歲兒子的扶養權歸父親。可是男子離婚2個月後，覺得兒子長得愈來愈不似自己，決定驗DNA做親子鑑定，驚揭兒子真的不是他親生的，心有不甘替別人養兒，於是向前妻提告，要求索回養育費，以及向前妻索取精神及經濟損失等合共16萬人民幣（約17萬港元）賠償。惟最後法院只判前妻向男子賠償2.7萬人民幣（約2.8萬港元），令男子不滿決定上訴。



閔男在離婚2個月後去做親子鑑定驗DNA，結果就如閔男所想，兒子並非他親生的。（Getty Images）

綜合內地媒體報道，41歲姓閔男子在2019年2月與何姓女子結婚，翌年5月，2人的兒子出世。本來一家樂也融融，可是夫妻感情自去年1月急轉直下，當閔男從外地打工2個月後回家，卻聽到妻子在電話與其他男人打情罵俏，亦從親友聞得妻子行為不檢，最終2人在2022年3月離婚。

離婚協議中閔男獲得兒子扶養權，而前妻不需支付扶養費，且擁有探望兒子權利，而婚姻期間的共同債務則由閔男單力負責。

其實閔男在離婚前已開始質疑兒子是否親生，因為他覺得兒子長得不似他，隨着時間過去，離婚後的閔男疑心愈重，加上前妻封鎖了他的通訊軟件，令他深信對方心中有鬼。閔男於是在離婚2個月後去做親子鑑定驗DNA，結果就如閔男所想，兒子並非他親生的，雖然他已有心理準備，但得悉是事實後仍感到震驚，難以接受現實，他慨嘆：「2年來沒日沒夜為孩子操心，到頭來卻是幫別人養小孩」。

閔男心生不忿，向法院提告向前妻索償，他以孩子並非親生為由向前妻索償。（《我和父親的FINAL FANTASY XIV》劇照）

閔男心生不忿，向法院提告向前妻索償，他以孩子並非親生，以及前妻在婚姻期間犯下重大過錯為由，要求變更債權，並要求索取精神損失等賠償。

閔男指兩人婚姻期間共同借貸31萬人民幣（約33萬港元），毋須由他獨力承擔，並認為前妻應償還生育期間與孩子住院治療的費用14萬人民幣（約15萬港元），以及精神損失2萬人民幣（約2.2萬港元）。

法官認為閔男沒有義務撫養兒子，小孩在找到生父前應由何女全權撫養。（《三十而已》劇照）

不過，前妻提出辯解，指自己從沒發現兒子不是前夫的，因為前夫常逼她跟他的朋友喝酒，而所發生的後續事情導致事件發生。她強調，對方要為並非兒子的非親生父親負上責任，而前夫在婚姻期間的開銷也屬法律義務。

法官認為閔男沒有義務撫養兒子，小孩在找到生父前應由何女全權撫養，但認為何女背叛了婚姻，令閔男不當地履行扶養義務並侵害其尊嚴，遂判何女應還閔男1.7萬人民幣（約1.8萬港元）養育費，以及精神損失賠償1萬人民幣（約1.1萬港元）。然而閔男不滿裁決，將提起上訴。