女子遇電騙！被騙後起疑將計就計　「反詐騙」獲2萬元　警方咁講

想詐騙卻遇上「高手」，結果慘了！江西林姓女子日前遇上電騙，她先被騙走5,000元人民幣（約5,400港元）投資金後發現有異，決定將計就計，聲稱有意加大投資額，但擔心騙徙的平台不能提現，一輪對話後成功令對方歸還本金之餘，還過了2萬人民幣（約2.2萬港元）到她的戶口。林女「得手」後馬上報警，警方調查後發現該筆款項其實來自另1名受害人，大讚林女手法像「行家」，但提醒市民遇上電騙時應即時報案，別嘗試自行「反詐騙」。



意外地取回2萬員被騙款項的宋女，日前到江西新余市向民警送錦旗。（微博圖片）

內媒報道，江西新余市林女日前遇電騙，一度被騙走「投資金」5,000元人民幣。正當騙徒勸說她應加大投資時，林女始意識到自己受騙，決定將計就計，設法讓對方以為大魚上勾。她先表示有意加大投資，但對騙徒提供的平台存疑，擔心會無法提取現金。

聊了一輪後，騙徒為打消林女戒心，決定將「投資」的5,000元返還，再將2萬元人民幣傳送她的戶口，林女確認錢過戶後馬上報警。

當警方詢問林女受騙金額，打算啟動緊急機制中止支付程式時，她說自己無損失，反而「賺」了2萬元。警員了解經過後，大讚林女像「行家」。不過，警方提醒市民如果遇上電騙應第一時間報案，切勿嘗試自行「反詐騙」，以免受財務損失。

警方調查發現，該筆2萬元款項其實來自另1名受害人，就是廣東的宋女士，目前已將款項全數返還。宋女日前橫跨700多公里去到江西新余市向民警送錦旗。

網民認為事件最好運的是宋女士，「那個被騙2萬的可真幸運」，又認為林女可以出教材，「出個教程我記着點」、「人才啊，佩服的五體投地」、「反詐高手在民間」。

（綜合）