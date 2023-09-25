提高警覺！陌生後生仔凌晨1點按門鐘　將軍澳街坊感可疑憂被踩線

提高警覺、謹慎防範，絕沒有錯！日前有將軍澳街坊指，1名陌生男子在凌晨時分按響單位門鐘，當她詢問對方目的時，男子不應聲、轉身便離去。她認為事件可疑，所以分享到網上，有同區街坊看完帖文表示，自己單位門前也曾離奇出現煙頭，但家人與鄰居也不吸煙。有網民就建議，如果實在擔心可以安裝智能門鐘，「有咩事都有證有據」。



將軍澳有街坊表示，1名陌生男子在凌晨時分按響單位門鐘，當她詢問對方目的時，男子便轉身離去。（《某一天滅亡來到我家門前》劇照）

有網民日前在將軍澳居民群組發帖，表示「德志疑似被踩點」，疑指厚德邨其中1座樓宇有陌生人上門「踩線」。樓主指事發時已是凌晨1點多，突然有人按響門鐘，她查看後發現是1名陌生的年輕男子，便開門詢問對方來意，但男子低頭按手機，不作回應便轉身離去，引起樓主懷疑，呼籲「大家小心，多啲留意下」。

帖文引起街坊關注，有網民建議樓主應該抓住對方，「下次捉住，呢啲人唔好畀佢走」，而樓主就回應指當時家人反應不及。不過有網民就不認同此舉，認為開門抓住對方是危險的事，「黐線，開埋門畀佢哋入屋？」、「打開門咪仲危險」。亦有同屋邨但不同座數的街坊表示，近日也遇到可疑事情，「2、3星期前屋企門口都出現煙頭，但我家同對面鄰居全家都無人食煙」。