奪命吻痕！17歲仔性交後同日猝死　因25歲女友吮頸留「咖哩雞」？

情侶情到濃時親熱，可能會在伴侶身上留下「咖喱雞」的吻痕，豈料一吻竟能奪命！墨西哥1名17歲青年和年長他8歲的女友性交時，被對方在頸部留下「愛的印記」，惟同日晚上卻突然倒地，而且癲癇發作，救護員接報到場，惟青年最終不治。驗屍報告不排除青年的死因和「咖哩雞」有關，因用力吮頸導時會致瘀傷，在頸動脈形成血凝塊，繼而流入大腦，最終導致腦栓塞而死亡。



事件發生在2016年，但早前在TikTok有人以AI技術造出人臉合成效果去重提事件，惟未知片中男子是否真的是男死者生前模樣。



早前在TikTok有人以AI技術造出人臉合成效果去重提事件，惟未知片中男子是否真的是男死者生前模樣。（TikTok短片截圖）

事件發生在2016年8月25日下午，17歲死者胡里奧（Julio Macías González）和25歲女友性交，2人情到濃時，女友在其頸部留下吻痕。同日晚上，2人前往男方位於墨西哥城伊斯塔帕拉帕的寓所用膳，其間胡里奧突然暈倒地上，甚至出現嚴重癲癇，家人立即報警，救護員到場救援，惟胡里奧最終不治。

吻痕類似頸部瘀傷，吸吮期間有可能產生血凝塊。（示意圖/《向西聞記》截圖）

驗屍報告顯示，胡里奧死因和「咖哩雞」有關，相關吻痕類似頸部瘀傷，吸吮期間產生血凝塊，最終流入大腦，堵塞一條血管，誘發腦栓塞，最終腦部血管破裂而死。

吻痕有可能導致身體出現異常並非單一例子。（示意圖/《向西聞記》截圖）

胡里奧的父母當時稱，本身不認同這段相差8歲的姐弟戀，認為對方要為其兒子死亡負上責任，惟胡里奧的女友在事發後不知去向。

吻痕有可能導致身體出現異常也不是單一例子，早於2011年有外媒報道，新西蘭1名44歲女子在伴侶留下吻痕後接受手術，結果其左臂癱瘓，並因中風而要接受治療。

（綜合）