疑大學Ocamp親熱影片瘋傳！男女房內表現親密　網民批拍片者缺德

臨近開學又是大學「Ocamp（迎新營）」季節，讓新生們認識新朋友。不過網絡近日廣傳1段疑似「Ocamp」男女學生親熱影片，見到2人在房內做出親吻、攬頸、擁抱等親密動作；由於房內燈火通明且沒有拉上窗簾，2人行為被全程直擊拍下。網民看過影片議論紛紛，有人認為2人行為誇張，但也有網民認為只是小事沒有問題，「成年人去camp唔可以有親密行為？」，更多人批評偷拍行為無品缺德。



有網民於連登討論區以「原來依家O camp真係好Open」為題分享影片，指他前2天到營地做兼職（Part time），收工前準備到營地鎖門，卻見到1男1女疑似Ocamp大學生在房內親熱，大感驚訝，「X你仲要唔熄燈唔拉窗簾」。

影片長40秒，見到當時天色已晚，房內1男1女正在床鋪位置擁抱，男方更把頭靠在女方身體，舉止親暱。其間男方視線轉向窗外，鏡頭即往草叢下移動，估計是拍片者怕被發現。

鏡頭一轉，2人繼續親密舉動，包括攬頸、擁抱、嘴對嘴親吻等。由於房內燈火通明，也沒有關窗簾，2人親熱行為被全程拍下。

影片引來網民爭議，有人認為2人行為誇張，「世風日下」、「下次記得關窗簾」。也有網民憑男女衣着認出是本地某大學學院幹事會迎新營，又認為只是小事沒有問題，「成年人去camp唔可以有親密行為？」、「人哋本身情侶嚟」、「只係攬下錫下又冇做啲咩，有咩問題」、「樓豬一定係未見過世面」、「好x小事啫」。

另有網民批評樓主偷拍行為無品缺德，「剩係見到你偷拍人哋」、「偷窺拍片仲擺上網？」。