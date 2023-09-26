丈夫如廁洗澡總不關廁所門　2歲女看光　人妻崩潰下跪磕頭求關門

如廁不關門不只會影響自己！近日內地網上瘋傳一段影片，指1名男子長期如廁及洗澡時不關門，令2歲女兒時常看到其私密部位，他的妻子對此非常不滿。由於男子屢勸不改，妻子終在女兒面前情緒崩潰，失控向丈夫下跪磕頭，求他改變壞習慣。



四川1名男子如廁及洗澡時長期不關門，令2歲女兒時常看到其私密部位。他屢勸不改，令妻子情緒崩潰，失控向他下跪磕頭，求他改變壞習慣。（微博影片截圖）

該段家居監控影片在內地網上廣傳，事發於四川某家庭，片中女子於19日向丈夫下跪磕頭，希望他能在使用廁所時將門關上。有指該名丈夫一直以來，不管如廁還是洗澡，從不會關上廁所門，令2歲女兒長期看到他的私密部位。無論妻子如何勸說，他始終充耳不聞。

終於，妻子無法忍受，情緒崩潰下哭喊着稱他為「祖宗老爺」並向他下跪，求他養成如廁關門的習慣。從網上流傳的影片可見，妻子連磕7、8次頭，又表示「我沒有要求你做什麼東西，我只是求你上廁所一定記得關門」，但丈夫卻一直只顧玩手機遊戲，他們的女兒就在旁邊看着。

影片在網上引起熱議，雖然有人認為孩子年幼未必懂得男女有別，但不少人認為父母應盡早教育子女，並批評片中丈夫「離譜」，又斥責他「是不是心理變態」、「不配當人父親」、「我一個男的都覺得這男人真惡心」。

不過，也有不少網民懷疑片段真偽，認為只是為流量而做的「擺拍」，「感覺是擺拍」、「誰會把這種視頻發出來？」，但有人就認為如果是真的，最可憐就孩子，「爸爸不作為，媽媽情緒失控，寶寶太可憐了」、「小孩子模仿能力很強，不要在孩子面前這麼卑微的跪」。