奴隸獸？港男「當街跪女」相瘋傳　網民熱議背後原因：明天更慘！

男女相處之道不易,近日網上瘋傳照片,顯示有男子「當街跪女」,慘變「奴隸獸」的行為引起網民嘩然。有人好奇男子行為的動機,「男兒膝下有黃金,佢已經一世發唔到達」、「做錯咩事?要搞到咁」,亦有人指「可能發生咗啲事……唔係咁簡單呢」。



網上瘋傳指有港男「當街跪女」,引起網民嘩然。(FB圖片)

相關照片在網上不同群組廣泛流傳,有眼利網民認出地點應是筲箕灣阿公岩道某私人住宅外。照片中身穿青綠色上衣的男子雙膝跪地,手放膝上面向女子,目光懇切,而白衣女子面色惱怒,不耐煩地看着他。

2人關係成謎,有人就估計他們是情侶關係,轉載者則在帖文加上「She is my first love and true love」(她是我的初戀和真愛)的形容。

不少網民指相中男子「唔爭氣」,批評他當街向女子下跪的行為,「一跪就跪成世,諗清楚」、「今日已係咁,明天你更慘!」,亦有人表示「港女係港男一手縱成的」、「港女是怎樣煉成的」、「香港式浪漫愛情故事」、「跪地就可解決問題,那世界簡單很多。男及女,都未成熟」。

亦有人指單憑相片難以斷定事實,估計事件或不如網民所想,「求婚嗎?要鮮花及戒指」、「拍緊 youtube 呀?」、「可能發生咗啲事,唔係咁簡單呢,一家唔知一家事」。

(Facebook群組)