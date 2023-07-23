奴隸獸？港男「當街跪女」相瘋傳　網民熱議背後原因：明天更慘！

男女相處之道不易，近日網上瘋傳照片，顯示有男子「當街跪女」，慘變「奴隸獸」的行為引起網民嘩然。有人好奇男子行為的動機，「男兒膝下有黃金，佢已經一世發唔到達」、「做錯咩事？要搞到咁」，亦有人指「可能發生咗啲事……唔係咁簡單呢」。



網上瘋傳指有港男「當街跪女」，引起網民嘩然。（FB圖片）

相關照片在網上不同群組廣泛流傳，有眼利網民認出地點應是筲箕灣阿公岩道某私人住宅外。照片中身穿青綠色上衣的男子雙膝跪地，手放膝上面向女子，目光懇切，而白衣女子面色惱怒，不耐煩地看着他。

2人關係成謎，有人就估計他們是情侶關係，轉載者則在帖文加上「She is my first love and true love」（她是我的初戀和真愛）的形容。

不少網民指相中男子「唔爭氣」，批評他當街向女子下跪的行為，「一跪就跪成世，諗清楚」、「今日已係咁，明天你更慘！」，亦有人表示「港女係港男一手縱成的」、「港女是怎樣煉成的」、「香港式浪漫愛情故事」、「跪地就可解決問題，那世界簡單很多。男及女，都未成熟」。

亦有人指單憑相片難以斷定事實，估計事件或不如網民所想，「求婚嗎?要鮮花及戒指」、「拍緊 youtube 呀？」、「可能發生咗啲事，唔係咁簡單呢，一家唔知一家事」。

（Facebook群組）