慎入！港男食外賣車仔麵吐出原條大蜈蚣　嚇到爆粗：打咗去食環

過往總有人笑問食到幾多條蟲是最可怕，答案是半條，因為預示另外半條蟲已經吞下肚。1名港男經歷類似驚嚇事件，在網上大呻在銅鑼灣1間車仔麵店買外賣，回家開餐到快要吃完時，「以為條通菜好多渣」，於是吐出來，形容當場「嚇X到X街」，懷疑青色異物是原條蜈蚣！換言之，即車仔麵是「蜈蚣湯底」，而樓主稱托賴「冇病冇痛，（但）打咗去食環」。網民紛紛大呼恐怖，留言指「仲諗住明天去食，而家睇到好驚，唔敢再去」、「成件事好恐怖」、「太誇張，太離譜」，亦有人苦笑「蜈蚣補呀」、「落降頭」、「唔緊要啦，蜈蚣都會拎嚟浸酒啦！無事嘅」。



不過，有網民發現有關相片約10天前已在食評網站出現，質疑樓主是否事主，抑或偷圖再轉到facebook群組，圖公審食店，而群組其後已刪除有關帖文。



有食客稱光顧車仔麵店買外賣，卻吃出原條蜈蚣，但有網民發現有關相片約10天前已在食評網站出現，質疑樓主是否事主，抑或偷圖再轉到facebook群組。（網上圖片）

樓主在facebook群組發出3張照片及留言，指本月22日在銅鑼灣光顧一間車仔麵店，購買牛腩墨魚頭粗麵外賣，隨後手持外賣回家，即將吃完時，「以為條通菜好多渣，喺個口攞返出嚟，嚇X到X街」，見到一條懷疑煮到變青色的蜈蚣，即該碗車仔麵是「蜈蚣湯底」，怒批「成世人都未X食過」。

樓主稱雖然打算前往急症室，但一來「冇病冇痛」，二來擔心等候時間過長，所以作罷，但照樣向食環署投訴。

帖文引來多名網民留言，紛紛指出「仲諗住明天去食，而家睇到好驚，唔敢再去」、「成件事好恐怖」、「太誇張，太離譜」、「好恐怖啊！食落質感係點？咩味？」，亦有人苦笑指「蜈蚣補呀」、「落降頭」、「唔緊要啦，蜈蚣都會拎嚟浸酒啦！無事嘅」、「應該喺間野嘅湯底煲左好耐，咁深色，入晒味」。

不過，有網民發現樓主上載的3張照片，早於9月13日已有人上載到食評網站，當時沒有交代詳情，事隔約10天後被上載到fb群組，質疑樓主是事主，抑或是有人偷圖轉貼，對事件存疑。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）