$1080住五星酒店？內地女遊港房租惹議　網民唔信咁平：$3000起跳

1080元就可以在港住到五星級酒店？有內地女於網上分享今年暑假到香港旅遊的經歷，最大感受是「物價是真的高！」，還指的士司機飆車速度超快，轉彎時總是玩飄移。不過，網民卻關注她提到以一晚1,080元租住五星級酒店，不少人認為價錢低到難以置信，「五星級酒店點可能$1080」、「1,080不會五星吧？我公司附近3,000起跳」。



內地女生早前於網上分享暑假到香港旅遊的經歷，並分享多張在港拍攝的照片。（小紅書圖片）

該名內地女生於小紅書以「暑假去了香港之後發現⋯」為題發文分享遊港經歷，發現香港「確實是寸土寸金的地方，馬路和街道都好窄」，又察覺到一個奇怪的現象，「就是從來不會堵車」。

女生在港體驗乘的士，感受是「司機飆車速度賊快，在轉彎的時候總是喜歡玩飄移…（搞得我心驚膽戰的）」，不過她認為港人都特別遵守交通規則。乘港鐵時雖然人多，「但一點都不擁擠也不混亂，太羨慕了」。她又說，街道很乾淨，市民不會亂丟垃圾，「畢竟1,500的罰款誰都不想交」。

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此外，女生指出，「這裏物價確實很高相比內地」，提醒網民要根據自己的實際消費情況決定去不去香港旅遊，笑言「我們是家庭出遊，所以我不用怎麼掏錢」。

女生又分享花1080港元訂到位於尖沙咀的五星級酒店豪華房一晚，提醒網民一定要提前約兩周預訂，不然越臨近出發日期，房價就會越高。最後，她建議一定要試試香港的茶餐廳食物，「真的比內地很多xx冰室xx茶室好吃多了，也夠正宗！」。

帖文引來網民留言指出，「不丟垃圾不是因為罰款，是因為教育和水準」，最讓網民關注的是內地女用1,080港元就訂到五星級酒店，質疑不可能，「1,080可以住到5星級蠻便宜的，經那裡訂的？」、「1,080不會五星吧？我公司附近3,000起跳」。

內地女其後回覆留言指出，於網上看到該酒店被歸類到五星級的欄目中，有網民說，經搜尋後發現該酒店雖自稱五星級，但認為「現在真正入流的五星酒店是三千多（元一晚）」。