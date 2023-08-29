尷尬！內地女搭高鐵來港　西九過關見1幕被震撼：丟人丟到香港了…

【香港旅遊／小紅書／高鐵】出外旅遊一定要做好準備，檢查證件！有內地女於小紅書訴說來港尷尬經歷，指早前搭高鐵到香港西九龍站過關，但途中無法入境，獲海關人員告知證件過期。當她被工作人員帶到指定地點看到1幕，更令她相當震撼，直呼「無地自容了，丟人都丟到香港了」。

帖文引來網民熱議，紛紛安慰樓主，「失誤而已別多想啦，有機會再去嘛」、「不丟人啊，其實同樣也有很多香港人沒留意回鄉卡過期，入不了大陸被退回的」，又提醒出門前要檢查證件有效期。



有內地女於小紅書訴說來港尷尬經歷，指早前搭高鐵到香港西九龍站過關，然而她無法通過，獲海關人員告知證件過期。（小紅書）

該內地女於小紅書以「丟人都丟到香港了」為題發文，指早前與家人相約到香港旅遊，當天早上從虎門乘搭高鐵到香港西九龍準備過關，當其他家人順利經自助通道過關時，她卻無法通過，須到人工檢查通道排隊，之後更獲海關人員告知證件已過期，令她崩潰：「哇！無地自容了。」

樓主被工作人員帶到指定位置等候時，再次被震撼。（小紅書）

樓主無奈只能打道回府，其他家人則繼續行程。不過樓主被工作人員帶到指定位置等候時，再次被震撼，「來到指定點的時候，發現有10多位和我一樣狀況的人，有的一家人中有1至2位是這樣，後來更多人加入了，有差不多30位左右，太丟人啦！」。

樓主於小紅書訴說尷尬經歷。（小紅書）

網民看過帖文議論紛紛，有人指事主太過大意，「你們出門都不看的？簽證過期，簽注過期，有點尷尬」、「證件都不先確認下再出門的嗎」。也有大批網民安慰樓主，「不丟人啊，其實同樣也有很多香港人沒留意回鄉卡過期，入不了大陸被退回的。就是行程沒法按計劃進行有點可惜」、「失誤而已別多想啦，有機會再去嘛」、「無所謂啦，有啥好丟人的」、「我們出門旅遊前一天檢查好簽證，如果沒有簽證馬上去24小時簽證區簽證」。