天價西貢海鮮餐？11人收$2.1萬　內地女震驚呻貴　最不滿這項收費

西貢天價海鮮餐？有內地女於小紅書發文分享在香港西貢食海鮮大餐賬單，11人盛惠21,574港元，直言很貴，「我埋單的那一刻震驚了」從賬單見到，樓主一行人吃了多款貴價海鮮，包括鮑魚、巨型蟹、海膽、大象拔蚌和墨魚刺身等，也叫了價值4,500元的中國酒，而最令樓主驚嚇的，是27份椰青水收費更近千元，「椰青水飲成千蚊」，直言「老細，講真我有啲唔係好舒服，我想走先」。

帖文引來網民爭議，有人驚訝在香港食海鮮竟這樣昂貴，「我真的嚇到了……」、「香港海鮮真的坑」；但也有網民認為「一分錢，一分貨」，店家明碼實價沒有坑人，「覺得貴咪唔好食囉」、「吃喝了那麽多東西，貴不貴心理沒數嗎？」。樓主回應批評聲音時反嗆：「（這海鮮大餐）貴啊，咋啦？不能說嗎？」



有內地女於小紅書發文分享在香港西貢食海鮮大餐賬單，11人盛惠21,574港元，直言很貴，「我埋單的那一刻震驚了」。（影片截圖）

該內地女於小紅書以「在香港西貢吃一頓海鮮大餐，需要花多少錢」為題發布影片，分享她到香港西貢1間米芝蓮推薦食府吃海鮮經歷，形容「通關前時不時就會來次西貢，時隔3年再次來香港西貢吃一頓海鮮大餐，但是這一次有點驚喜到我哦…」。

該內地女於小紅書發布影片，分享她到香港西貢1間米芝蓮推薦食府吃海鮮經歷。（影片截圖）

樓主於影片中展示賬單，11人盛惠21,574港元，直指「說實話啊，我埋單的那一刻震驚了…嚇死我咯，變形金剛都俾我嚇到變晒形啊」。

賬單顯示，樓主一行11人吃了不少貴價海鮮，包括「果皮蒸鮑魚（1份153元）」、「花雕蛋白蒸蟹（1份，399元）」、「芝士加伊麵蟹（1份，432元）」，還有螺、大象拔蚌刺身、墨魚刺身、海膽炒飯等，又叫了4,500元1份的中國酒，加上服務費1,982元，埋單共計21,574元，每人平均約2,000元。

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而最令樓主震驚的是椰青水價格，「椰青水飲（27份）成千蚊…喂老細，講真我有啲唔係好舒服，我想走先」。

最令樓主震驚的，是椰青水價格，總值近千元。（影片截圖）

帖文引來網民爭議，有人驚訝在香港食海鮮竟這樣昂貴，「我真的嚇到了……」、「服務費2,000？五星酒店都不用吧，香港海鮮真的坑」、「西貢可以說是全香港吃海鮮最貴的地方之一，因為人家有海景又舒適，但我們本地人根本不會去，我們吃便宜一點的可以去鯉魚門、屯門三聖村，再便宜一點的可以去市區的一些海鮮飯店」。

但也有大批網民認為「一分錢，一分貨」，店家明碼實價沒有坑人，收費合理，「看單子這個海鮮價格正常，真心沒覺得貴，你們11個人，單單飲料就喝了6,000左右，一瓶中國酒4,500，吃喝了那麽多東西，貴不貴心理沒數嗎？」、「扣除了酒水，其實就不算貴了，每碟的份量都不少啊」、「邊個話香港海鮮坑？人哋係做新鮮，一分錢、一分貨，覺得貴唔好食囉」、「 當然每個人心目中的消費都不一樣。單是酒水5千多，其實每人食物不用$1500，隻蟹都佔了$4,000以上，真的合理了」。面對網民批評，樓主回應時反嗆：「（這海鮮大餐）貴啊，咋啦？不能說嗎？」