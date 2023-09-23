星光夜市現20蚊4粒燒賣　香料案內所：燒賣只係陪襯　網民咁挑機

【星光夜市／海濱夜市／K11／星光大道/香港夜繽紛】政府近來推行的香港夜繽紛活動備受市民關注，而商戶亦舉行夜間活動，由K11 MUSEA與星光大道於尖沙咀舉辦的「星光夜市」吸引不少市民及遊客捧場，而市集中就有小食店以20元4粒的價錢出售「大大粒燒賣」惹來熱議，不少網民認為定價過高，「唔抵食」、「呢個價錢幾好食都唔會買」。而店方「香料案內所」今日（23日）就在facebook親身回應，並表示店中主打是手製辣椒油，「燒賣從來只係陪襯」。



「燒賣陪襯論」惹來網民兩極反應，有支持者表示「香料案內所」明碼實價，其燒賣配手製辣椒油味道一絕，甚至形容「物超所值」；但更多網民指「呢個價錢幾好食都唔買」、「走辣椒油係咪5蚊4粒？」，又指這個價位一般市民「食唔起」。亦有人向店方挑機指「我帶自己啲燒賣過嚟試你啲辣油要幾錢？」，店方則幽默回應「免費」。



尖沙咀海濱的「星光夜市」就有食店以20元4粒的價錢出售「大大粒燒賣」，被網民批評定價過高，但亦有人指明碼實價。（連登討論區圖片）

日前有網民在連登討論區以「香港夜繽紛之燒賣」為題發帖，並上載照片，表示有店家出售「大大粒燒賣」，以20元4粒的價錢售賣魚肉及豬肉燒賣，至於雙併就要25元，另有多款辣椒油口味可供選擇。

樓主在帖文表示「$10/4粒都嫌貴啦」，引起不少網民和議，並表示「食水深」。有網民就表示「劏客都唔好咁恐怖啦」、「雙拼仲要再貴5蚊？」、「劏到盡」，又有人嘲笑是「水魚夜繽紛」。

樓主發帖批評店方定價太高，引起網民熱議。（連登討論區圖片）

對於網民熱議，店方「香料案內所」今日（23日）在facebook作出回應，表示於市集擺檔2年，一直以20元4粒的價錢出售，不曾加價，又直言一向主打賣辣椒油，燒賣並非主角，「我哋係賣辣椒油嘅，燒賣從來只係陪襯」。

店方今日（23日）在facebook作出回應。（「香料案內所」FB圖片）

他又表示，食客以20元的價格，除了可以品嚐到比市售燒賣「大粒好X多嘅鮮魚肉燒賣」，還可以品嚐店家手製辣油「重點係可以搭配我哋所有手製辣油」。他又強調，20蚊4粒燒賣是「明買明賣」，「貴與平，從來都係主觀感受」，最後又感謝過往購買過、及讚過好食的客人。

有關帖文引來許多支持者留言，表示店方明碼實價十分老實，「你隻辣椒油好食到不得了，最重要係我呢位味精過敏人士可以放心食用，多謝你」、「睇完有啲想試辣椒油」、「加油，我唔食得辣都試過，係好嘢嚟！」。當中亦有許多人留言表示質疑，「賣辣椒油？咁樣違反商品說明條例喎」、「賣燒賣原來係為咗醬油，好有創意，令我想起『瑞士山區肺』」。店方面對負評都大方幽默地回應，甚至有人指另有商戶正進行燒賣買一送一的推廣，店方亦稱可以帶該店「加辣」。

帖文亦在多個fb群組或討論區被轉載，不少人仍認為20元4粒燒賣售價過高，更質疑是否走辣椒油就可平售，更有多名網民上載燒賣相片，稱一串6至8粒售價是10元。