流心月餅變空心月餅？台客買香港月餅呻中伏　網民拆解：名副其實

購物不時也有期望與落差的情況，有台灣人近日於網上發文大批，香港某知名品牌的流心奶黃月餅偷工減料變「空心月餅」，又用台灣品牌的月餅做比較，大讚「內餡滿滿」。帖文引起網民熱議，有人認同樓主所說，「勇士謝謝您，幫大家解惑這東西有多爛」，也有人為月餅辯解，「這不是叫『流心』奶黃月餅嗎？切開會流出成空洞狀，名副其實啊！反觀另一款沒流啊！」。



該名台灣人於fb群組「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，上月底在好市多買了2盒香港某知名品牌的流心奶黃月餅，原價要2249元新台幣（約568港元），折扣後只須付1999（約504港元）。惟他切開月餅後大失所望，批評「中間那個洞會不會太誇張，技術不好、功力不夠還是偷工減料？」，指出台灣流心月餅「雖然蛋黃不多，至少內餡滿滿」。他無奈地說，要不是已送了1盒給別人，絕對會退貨，大批「什麼爛東西？下次絕對不會再買」。

從他上載的照片可看到，左邊的台灣月餅較矮身，內餡較實身，但不太見到流心，而右邊的香港月餅較大件，內餡雖較空洞，但可明顯見到流心的奶黃。

不少台灣網民留言認為香港月餅名不符實，直斥「它已經改名為（空心）月餅」、「除非受贈者指名要這品牌，否則送了有時候反而失禮」、「名牌是大家追求的，其實沒牌的更好吃」，有人笑言「中間空心是為了要塞紙條啊，快檢查一下是不是掉了」。

不過也有網民指出，「左邊那個不算流心，反而像偷料」、「但流心月餅右邊比較像，左邊那餡算流心嗎？」、「其實你以為的流心，只是充滿油脂的內餡，放久了油被餅皮充分吸收，就只剩脫油的內餡跟更油的餅皮」。