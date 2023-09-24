買iPhone15無咗頭家？台男買新電話送老父　被老婆1句激到想離婚

蘋果iPhone 15系列推出後，引來一股換機潮。台灣有名男子因見老父手機已多年未換，加上看中iPhone 15 Pro Max鈦金屬比較輕便，適合老人家使用，便立即購入1部孝敬老父。可是妻子得知後大怒，罵他買新手機給老人家是「浪費」，還不慎讓老父聽到對話，令父親深感委屈落淚。孝子在社交平台抒發情緒，指自己為此動了離婚念頭，不少網友也替他不值，甚至支持他離婚：「父親只有一個、老婆再娶就有」。



蘋果iPhone 15於9月22日開賣，樓主買了一部給老父，想不到搞到家庭失和。（蘋果官方圖片）

台灣男網友在「匿名公社」發文，講述自己因買了iPhone 15 Pro Max給老父後，落得家庭失和的悲慘經歷。他指老父現時所用的手機，是他以往換機留下的iPhone 6 Plus，由於老父是個節儉的人，手機保護得很好，至上個月才壽終正寢壞機，須換新機，但父親也只購入沒有上網功能的手機替代。

樓主不忍老父的手機極不合時，他表示每年也會買新手機給妻子，當妻子換機後，舊機便供他使用，不過由於妻子上一次換iPhone 14 Pro Max至今不到半年，所以短時間內不會再換，他遂決定購買新機給父親。

早前樓主去門市取得預購的iPhone 15 Pro Max給爸爸，希望讓老人家使用螢幕大一點，而且比較輕便的鈦金屬手機。他知道老父十分愛惜手機，認為這款新機更耐用，也很適合父親。

樓主指妻子不滿他不先買新機給她，更說出讓老人家用那麼好的手機很「浪費」，這番說話令他想離婚。（《怪物》劇照）

可是，樓主妻子知悉他買新手機給父親而非送她時，即在睡房大吵大鬧，她不滿樓主不先買給她，更說出讓老人家用那麼好的手機很「浪費」的說話，更怒指在社交媒體中，很多人也在曬新機，令她很沒面子。這時樓主也被激怒：「我每年買給妳的頂規是假的？想盡孝道錯了嗎？跟我計較？」。

不幸的是，樓主父親聽到夫婦吵架，心裏感到很委屈，於是把手機放在門口，留下紙條：「夫妻不要吵架，手機給媳婦」。樓主看後立即安撫老父，卻看到父親眼紅紅的，令他也忍不住走到露台暗自落淚，嘆道：「想了一夜，我也萌生離婚的想法。」

有網民支持樓主離婚：「離婚吧，父親只有一個、老婆再娶就有」。（《紀念日》劇照）

帖文一出迅即引來不少網友熱議，有網民支持樓主離婚，「放生吧！我還以為是媽媽在吵為什麼只買給爸爸，結果是老婆」、「離婚吧，父親只有一個、老婆再娶就有」，也有網民認為樓主妻子人品有問題，「這種人不適合當老婆」、「離婚吧，這老婆也沒啥用，只會製造麻煩」。

不過也有網民認為不可只怪樓主妻子，樓主也有責任：「你老婆就是你寵出來的，她已經習慣了，她覺得你就是（應該的），她才不管你，那是你爸還是你媽，反正她就是公主，你什麼事情就是要以她為第一」、「你造成老婆這麼虛榮，要什麼有什麼，才產生這種局面」、「你明知道老婆的個性，就應該要想到老婆會生氣，所以老婆是被你寵壞了」。