尼姑離婚│結婚5天出家10年　尼姑提離婚夫拒絕　爆內情結局反高潮

不少人看破紅塵會想到遁入空門，伴侶該如何自處？江蘇省1名人妻結婚5天後即離家出走，前往寺廟削髮為尼，到10年後才申請離婚，卻遭到丈夫拒絕，甚至明言「要拖她到老」。事件鬧上法庭，尼姑爆出原來雙方婚前交往6年，婚後才知丈夫是家暴渣男，而丈夫經勸解後終同意離婚，並接受女方2,000元人民幣（約2,170港元）補償金。



陳女看透世事出家為尼。（《少林足球》電影截圖）

事件始於2011年6月，32歲的陳姓女子與交往6年的張姓男子結婚，但婚後才發現丈夫的渣男真面目，除了經常遊手好閒，當夫婦因瑣事而發生口角，陳男竟施以拳打腳踢，對妻子作出家暴行為。陳女在結婚第5天即看破紅塵，繼而離開家出走，前往1間寺廟出家。

直至出家逾10年後，即2021年11月，陳女諮詢法律意見後，向瑞金市人民法院提出離婚訴訟，張男收到有6份法律文件後，怒極揚言「 堅決不離婚，要拖她到老！」

陳女10年後申請離婚，但丈夫一度拒絕。（《少林足球》電影截圖）

張男開庭前夕向法庭表達拒絕離婚的意願，認為妻子無故離家10年，對他造成傷害，所以她沒有理由先行提出離婚，張男更講明不會配合審判工作，司法人員和鄉村組織唯有上門前往張男住所，輪流向他進行心理輔導和解釋法律程序，嘗試帶領雙方和解。

直至開庭當日，雙方進行和解基礎上，張男最終同意和陳女離婚，而她需要支付2,000元人民幣（約2,170港元）作為補償。

（綜合）