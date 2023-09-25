港鐵變自修室？車廂驚見青年開枱擺凳溫書　網民笑稱︰有免費冷氣

本港學生學業壓力沉重，不少人都要善用空間和時間溫習。日前有網民在「連登討論區」上載1張照片，顯示1名青年在港鐵車廂內張開摺枱及放上膠凳，然後旁若無人地翻閱書本，上載者驚嘆「黐X線，呢個男仔喺地鐵擺晒枱櫈溫書咁勤力」。其他網民紛紛留言指「拎咁多嘢出去，辛苦」，有人甚至指出將整條路線由頭站坐到尾站，再由尾站坐到頭站，形容港鐵成了「流動自修室」，更稱好處是「有免費冷氣。但亦人質疑該表年動機，懷疑是否「博眼球」。



有青年在港鐵車廂內擺放摺枱及膠凳，並在枱上翻閱1本厚書。（連登討論區圖片）

樓主在「連登討論區」上載該張照片，可見現場是港鐵列車車廂，該名青年在車廂擺放摺枱，自己坐在車廂的座位上，但旁邊卻有1張藍色膠凳，相信是方便沒有座位時，自己亦有凳可坐。青年在枱上翻閱1本厚書，不排除是教科書，其右手持有一份類似試題的文件，埋首書本表現得旁若無人，其他乘客都沒有阻止或張望他。

青年的行為引來樓主驚嘆「黐X線，呢個男仔喺地鐵擺晒枱櫈溫書咁勤力，佢一定係屋企冇地方溫書」。其他網民亦留言指「拎咁多嘢出去，辛苦」、「又幾醒目，屋企冷氣都慳返」，有人更指如由整條路線的頭站坐到尾站，再由尾站坐返頭站，可以全日遊車河，等同將車廂當「流動自修室」。不過亦人質疑該行為是否「博眼球」，甚至懷疑「點會溫得入腦，出嚟炒作」。

根據港鐵附例，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客，只可攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過170厘米、任何一邊長度均不超過130厘米行李，相信摺枱尚未超出條例限制，但未知摺起後的高度有否超出限制。

（連登討論區）