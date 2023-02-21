阿媽返工兼讀書GPA爆4　大專阿女成績差感羞愧：平時唔見佢溫書

每個人讀書資質不同，盡了力便可問心無愧。有正就讀專上學院一年級課程的女生於討論區發文表示，她的媽媽沒讀過大學，約兩、三年前起重新讀書，眼見媽媽每天要上班，且不時要加班，平日不見她溫書，沒料到成績平均積點（GPA）竟然爆4，而她作為全日制學生，成績只是「差啲掂3」，讓她覺得很羞愧。



有正就讀專上學院一年級課程的港女於討論區發文表示，媽媽半工讀下GPA也爆4，成績比她更好，讓她覺得很羞愧。（《Alice》劇照）

該名女生於Dcard討論區以「媽咪讀返書 佢gpa高過我」為題發文說，她正於香港理工大學香港專上學院就讀一年級，其媽媽由於年幼家貧，故沒讀過大學，待出社會工作多時有積蓄後，約兩、三年前起重新讀書，修讀與職業有關的學系。

樓主指出，媽媽下班後會去HKU SPACE（香港大學專業進修學院）上課，現時與她一樣正計劃透過非聯招（Non-JUPAS）方式接駁上大學。樓主表示，平日不見媽媽溫習，只留意到她會很早便完成功課，「噚晚問返先發現佢GPA有4，差唔多每份asm（功課）都有A，冇A都有B+」。

樓主慚愧地表示自己「sem 1（第一學期）只係差啲掂3」，雖然當時修讀的科目並非有興趣，「但我覺得好羞愧」。她說，「我係全日制學生，又冇返工都搞成咁，佢日日都要返工，時不時要加班，都可以有呢個成績，我真係要努力啲」。

樓主指媽媽成績非常好，「琴晚問返先發現佢GPA有4，差唔多每份asm（功課）都有A，冇A都有B+」。（《戀愛沙塵暴》劇照）

有網民笑言，「媽咪心諗：唔係生咗你件叉燒，我博士都讀完」、「你有冇問佢你係咪親生嘅？基因好似差咁多咁」、「阿媽，你睇吓人哋阿媽啲成績.jpg」。

有網民分析樓主媽媽成績標青的原因，「出完社會係自己想返去讀 VS 跟遊戲規則一路讀，兩個心態一開始都唔一樣」、「你阿媽踏足過社會，個人成熟啲，喺處事方面自然就會有自己嘅一套，同埋會識得點樣管理」、「你阿媽會唔會本身就識？讀返係攞degree（學位）」、「唔同科嘅GPA未必可以公平地比較，派grade（等級）方式同埋workload（工作量）都唔同」。

有暖心網民為樓主打氣，「你好叻啦，盡咗自己嘅力就夠啦，不如諗吓點樣可以以自己嘅方式處理自己唔鐘意嘅科，喺上次嘅sem吸收經驗，今個sem可以避免」，有人建議「你請教下佢有咩讀書心得」、「我覺得你可以請教佢時間管理方面嘅技巧，絕對對你有幫助」。