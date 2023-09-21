上水MMA｜2男街頭激鬥片瘋傳　爆粗拳拳打頭　學生情侶成另類焦點

上水發生街頭打架事件！網上流傳1段影片，顯示2名男子在街頭打架，其中身穿背心的男子打到另1名男子倒地，其手上的啤酒罐都脫手，其間背心男打人期間不斷爆粗，又罵「打人，衝埋嚟打人」，出手狠辣拳拳打頭；捱打男子趁有人上前調停之際起身，仍「手指指」理論。現場有大批街坊圍觀，有人亦出手勸阻，場面非常混亂。



影片傳開後，有上水街坊指認出背心男疑曾打架前科，不過更多網民將焦點放在場圍觀的一對男女學生，只見男生「笑笑口」，轉身被另1名女學生拖住，網民笑言「大家重點去咗學生哥度」、「求學時期不應談戀愛」。警方回應指，昨日（20日）下午5時許，接獲報案指有人在上水龍琛路33號打架，惟警員到場沒有發現。



背心男把手持啤酒罐的男子打到倒地，仍不斷爆粗兼拳拳打頭。（facebook群組「上水人大聯盟」影片截圖）

涉事影片被上載至facebook群組「上水人大聯盟」，片長約20秒，開首見到1名相信手持啤酒罐的男子已經倒地，另1名身穿白色背心的男子卻「得勢不饒人」，爆粗兼繼續上前揮拳打頭。有途人見狀上前勸阻，捱打男子得到喘息空間便欲起身，估計被打到啤酒罐都脫手，他仍手指指不斷理論，背心男卻大叫「衝埋嚟就打」、「你老母X」、但被2名途人合力勸阻推到較遠處。

打架場面令很多街坊停下腳步做「塘邊鶴」圍觀，當中包括一對男女學生，其中男生被鏡頭拍到轉身微笑，而紮起長辮子的女學生則一直拖着其右手。

+ 1

影片引來網民熱議，有街坊指背心男疑曾在區內與其他人打架，慨嘆「生命好脆弱，唔好郁手郁腳」。但有更多網民把焦點放在該對男女學生身上，笑言「大家重點去咗學生哥度」、「一個二個被學生搶晒焦點」、「求學時期不應談戀愛」、「放學拍拖」。

警方表示，昨日（20日）下午5時許，接獲報案指有人在上水龍琛路33號打架，警員曾到場跟進，但沒有發現。

（facebook群組「上水人大聯盟」）