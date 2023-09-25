和尚MMA｜眾僧同門相殘　叉頸扯落地用凳打　網民︰周星馳冇呃人

「少林功夫好嘢，真好嘢！少林功夫好勁，冇得頂…」正所謂「天下武功出少林」，佛門子弟的功夫或多或少受到少林寺影響，網上近日流傳1條武鬥影片，顯示多名和尚圍毆其中1名露出藍色底衫的僧人，只見眾僧出動「鬼影擒拿手」，一擒一拿一叉頸，其中1人甚至猛力將他拉扯。藍衫僧寡不敵眾，無暇施展「輕功水上飄」，應聲跌在地上；此時，另1名本身跌在地上、露出橙黃色底衫的僧人奮起，在附近取凳打算突襲眾僧，未知眾僧的「金鐘罩鐵布衫」能否抵擋，總之就是場面大混亂。網民紛紛笑言「物理超渡」、「真正佛都有火」、「星爺原來冇呃我」。



藍衫僧攻向1名已經倒地、身穿整齊和尚服的僧人。（facebook群組「澳門高登起底組」影片截圖）

涉事影片在多個網上群組瘋傳，片長約7秒，未知事發日期和地點，在多名和尚誦經和敲打木魚聲中，寺廟上演一幕「同門相殘」的悲劇，見到藍衫僧人攻向1名已經倒地、身穿整齊和尚服的僧人，但隨即遭2僧施展「鬼影擒拿手」圍攻，其中1人更叉頸和抓向藍衫僧面門，剛才倒地的僧人亦起身加入戰團，猛力將藍衫僧拉跌地上。3名僧隨即使出「大力金剛腿」猛踢，藍衫僧未能及時施展「輕功水上飄」，在3僧圍毆下插翼難飛，一直在地上用「金鐘罩鐵布衫」捱打保命。

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近乎同一時間，另1名影片剛開始時跌在地上、露出橙黃色底衫的僧人隨即起身，相信附近沒有「七種武器之首」的摺凳，所以他只能就地取材手持竹凳當武器，試圖反擊眾僧，影片便結束，未知後續如何。

網民重提藝人周星馳有關少林寺的電影，當中《食神》少林僧人毆鬥一幕令人印急極深刻。（《食神》截圖）

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影片引來多名網民留言，紛紛笑言「物理超渡」、「真正佛都有火」，大家都想起藝人周星馳有關少林寺的電影，包括《食神》和《少林足球》，「星爺原來冇呃我」、「少林功夫醒，好好嘢，少林功夫勁，係好勁」、「勁過少林寺十八銅人」。

（facebook群組「澳門高登起底組」）