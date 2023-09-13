個仔冇忽似自己！驗DNA驚揭老婆「婚後8日就派帽」　姦夫下場曝光

台北有一名人夫在與妻子離婚之後，發現對方生了一個兒子，並以為是自己的親生兒子。



不過，一年多過去後，人夫意外發現兒子與自己一點也不像，於是便私下進行親子鑑定，這才得知兒子其實是前妻與小王所生，故決定向法院提告、求償120萬元（台幣，下同）。

由於小王並未出庭，故此案在台北地院審理後，決定判賠小王20萬元。

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判決書指出，人夫阿銘（化名）主張，他與前妻是在2020年1月8結婚，但這段婚姻僅維持了2個月，便於同年3月9日告一段落，不過前妻卻在同年11月時產下一子，2人也推定阿銘就是親生父親。

然而，就在兒子1歲多的時候，阿銘意外發現他與自己長得完全不像，於是便私下進行了親子鑑定，這才發現父子倆根本毫無血緣關係。

阿銘火速向前妻質問後得知，對方其實早在2人結婚8天後即與小王阿蕭（化名）交往，且阿蕭甚至還向前妻承諾，只要她願意與阿銘離婚，並轉而與自己結婚，前妻就可以拿到50萬元的現金、金項鍊、公司股份、土地持份等財產，2人甚至還在交往過程中發生性行為，並且懷了一個孩子。

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阿銘得知事件真相後，立刻向阿蕭提告、求償120萬元，並將前妻提供的證據全交給法院。

此案經台北地院審理後，由於阿蕭並未出庭，也沒有提出任何的聲明與陳述，因此法官只能考量阿銘提供的證據與對話紀錄，並認定阿蕭的確有介入阿銘婚姻、判賠20萬元，全案可上訴。

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