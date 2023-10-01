罕見！35歲英文老師突然忘掉所有單字　證實患呢種病致急性癡呆

內地江蘇有35歲英文女老師早前出現突發性頭痛，而在短短3天後，她竟將畢生所學的英文單字詞彙，忘得一乾二淨，家人立即帶她求診，發現患上自身免疫性癡呆造成認知障礙。幸而女老師獲得適當治療，癡呆症狀快速退去，認知水準恢復到發病前的正常水平，不過病因仍未找到，依然存在復發風險。



35歲英文女老師因自身免疫性腦炎導致出現急性癡呆，竟將所有英文單字忘了。（《第9節課》劇照）

綜合內地媒體報道，事主為來自揚州的35歲英文女老師，由於她出現疑似癡呆症狀，連最孰悉的英文單字都全忘了，家人發現她不對勁，急忙將她送往揚州大學附設醫院做檢查。

醫院神經內科副主任許笑天表示，「女病人是一名英語老師，但是她到醫院的時候已經一個英語單詞都不記得了」，他隨即替女病人進行腦部磁力共振等檢查，臨床表現為快速進展性癡呆，從影像看到異常病灶信號，再經腦脊液測試，臨床初步診斷為自身免疫性腦炎導致的癡呆症。

家人發現事主出現疑似癡呆症狀，連最孰悉的英文單字都全忘了，急忙將她送院求診。（網上圖片）

許笑天指，自體免疫性腦炎主要是自體免疫系統異常，產生攻擊自身腦組織的特異性抗體。自體免疫性腦炎患者在病發前會有類似感冒症狀，之後就會出現像是認知障礙、精神行為異常、記憶力下降、癲癇及語言障礙等症狀。

不過許笑天指，女病人癡呆症雖然已治好，但仍未找到她的自身免疫性腦炎病因，依然會存在復發機會。