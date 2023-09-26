鑽石山餐廳師傅「割X皮」手術成功　1原因續停晚市　事後咁補償？

做完手術當然要多休息，更何況接受手術位置正正是「男人最痛」的部位。鑽石山1間餐廳早前張貼告示宣布師傅要「割X皮」，一度要暫停食市。男女老幼都意會到師傅接受割包皮手術，紛紛祝福對方一「切」順利，近日餐廳報告最新消息，指「師傅『割X皮』手術成功」，但因師傅的部份位「比一般人大」，影響康復進度，所以繼續暫停晚市供應，「多謝各位街坊關心」。網民紛紛笑指「『割X皮』啫，使唔使公告天下？」、「師傅就係老闆，佢宣傳策略做得好好，佢講笑話歸位後請街坊飲凍檸賓」、「『割X皮』可以係雙眼皮」。



餐廳貼出通告指「師傅『割X皮』手術成功，但基於康復進度，所以「繼續暫停晚市供應，直至另行通知」。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

鑽石山1間餐廳日前張貼告示，聲稱「因為師傅要去『割X皮』」，我哋9月14日至9月20日要暫停晚市供應」，提醒食客「你哋要食自己啦」，同時交代「9月21日晚上再見」，交代前因後果和「復出」消息，雖然在關鍵位置上寫得隱晦，但任何人都心領神會，明白平時負責切食物等烹飪工序的師傅今次會被醫生切，街坊都祝福他一「切」順利。

餐廳最近再有新通知，有網民將有關圖片上載至facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」，顯示「師傅『割X皮』手術成功，無發炎同影響正常功能」，但該個位置比一般人較大，繼而影響到康復進度，所以「繼續暫停晚市供應，直至另行通知」，最後向街坊致歉，同時明白手術一事引來眾人關注，「多謝各位街坊關心」、「Love U All（愛你們）」。

有街坊稱，其實師傅和老闆是同一人，對方「講笑話歸位後請街坊飲凍檸賓」。（廣告截圖）

上載者笑言「『割X皮』啫，使唔使公告天下？」，帖文引來多名網民留言，「咁巴閉，要出呢啲通告！」、「我係街坊，師傅就係老闆，佢宣傳策略做得好好，佢講笑話歸位後請街坊飲凍檸賓」、「咁好，咁就真心祝福師傅快啲好返！」、「可以係割雙眼皮」、「比一般人大眼」。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）