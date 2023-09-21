慘！青年「割包皮被切龜頭」獲賠$500萬　政府上訴1原因砍至$21萬

終身殘缺應獲多少賠償？馬來西亞1名23歲青年，於13年前（2010年），即年僅10歲時進行「割禮（割包皮）」時，遭醫院切掉「龜頭（陰莖頂部）」，且無法縫合，令他永久殘缺。事後青年透過母親提告，向醫院及政府索償，2022年法院判青年可獲賠償310萬令吉（約522萬港元）。政府及醫院其後提出上訴，結果上訴庭認為損傷賠償金額過高，於9月18日改判只需賠償12萬3,556令吉（約21萬港元）。



馬來西亞1名23歲青年，於13年前（2010年），即年僅10歲時進行「割禮（割包皮）」時，遭醫院切掉「龜頭（陰莖頂部）」，致永久殘缺後決提出索償。（示意圖／gettyimages）

事發2010年12月13日，當時年僅10歲的受害人進行「割禮（割包皮）」時，院方醫藥助理沒按標準「割禮」程序執行，在男童陰莖的包皮仍包着整個龜頭時一刀割掉，導致龜頭和陰莖一分為二湧血。醫藥助理想駁回陰莖卻用錯縫線方法。

醫藥助理之後叫家屬送受害人到士拉央醫院，該院醫生一度拒絕搶救，拖延很久才做手術。手術後受害人龜頭消失，但醫生稱陰莖會在青春期「重生」，結果直到受害人17歲時，龜頭都沒按醫生所說「長出來」。而受害人在10歲時經歷事件後性情大變，異常沉默，長大後又因自卑不敢外出；至2018年，受害人透過母親入稟，向政府、相關醫院及助理等追討賠償。

馬來西亞1名23歲青年，於13年前（2010年），即年僅10歲時進行「割禮（割包皮）」時，遭醫院切掉「龜頭（陰莖頂部）」，致永久殘缺後決提出索償。（示意圖／gettyimages）

高庭（馬來西亞高等法庭組成之一）於2022年4月裁定，青年可獲賠償310萬令吉（約522萬港元），但政府及另外4個涉事單位於去年7月提出上訴，上訴庭認為損傷賠償金額過高，於今年9月18日改判只需賠償12萬3,556令吉（約21萬港元）。

最新判決是經上訴庭三司一致裁定，原因是認為受害人獲得的200萬令吉（約337萬港元）「一般損害賠償」過高，且沒有任何文檔支持，故「一般損害賠償」減至10萬令吉（約17萬港元），而「特別損害賠償」從10萬8,356令吉（約18萬港元）減至2萬3,556令吉（約4萬港元）」。

上訴庭認為高庭判決的損傷賠償金額過高。（示意圖／gettyimages）

上訴庭也取消了高庭判處的總額100萬令吉（約170萬港元）嚴重損傷和懲罰賠償，因為訴狀中沒有提及這2項損害賠償，且沒有任何基礎批准這2項賠償，但維持10萬令吉（約17萬港元）堂費。