網上求職被要求去旅館面試　僱主訛稱見客試應酬　台女遭灌酒性侵

今時今日一職難求，求職心切或有機會誤墮陷阱。有騙徒留意到1名台女在網上發布求職帖文，於是主動聯絡對方，訛稱提供秘書面試機會，但稱該職位需要陪同應酬。雙方約好在旅館見面，騙徒佯稱客戶到來前要先測試女方底線，最終未取得對方同意性侵得逞，而事後根本沒有客戶到場談生意。女受害人報警求助，即使雙方達成民事和解，騙徒仍被判囚3年2個月。



女受害人接受完「面試」才發覺自己遇騙，於是報案。（示意圖/Getty Images）

根據判決書，案發2021年12月，邱姓男子在facebook見到女受害人上載的求職帖文，於是以提供秘書工作為由聯絡對方，而且一度聲稱秘書需要陪他和客戶應酬，但應酬期間將有巨額小費，這份「筍工」必須經過面試，他才決定是否錄取。受害人信以為真，雙方相約在高雄市楠梓區一間旅館房間進行面試。

面試當日，邱男和女受害人見面後，訛稱有建築公司客戶稍後到來，對方可能會想要互動環節。邱男聲稱想先測試女受害人的酒量，以及和客戶互動的親密接受程度，並稱小費會因應雙方互動的親暱程度而決定多少。

雖然女受害人一度說不，但邱男不斷詢問「如果（小費）是10萬新台幣（約2.5萬港元）、20萬新台幣（約5萬港元）？」，同時要求她做出親密行為。女受害人以為是職場需要，屈服下來逐一配合，但去到最後關頭，邱男竟然未取得對方同意，強制性交得逞。

法官判騙徒入獄3年2個月。（示意圖/Getty Images）

直到當晚7時許，女受害人離開旅館，但遲遲未見客戶出現，懷疑自己遇騙，於是報警求助，警方拘捕邱男，案件隨即提堂。邱男一方辯稱，他在案發過程中沒有對女受害人施以暴力，而且雙方達成民事和解，而女方更同意法院從輕法落，所以律師主張刑罰無須太重。

不過法官認為，邱男一直否認犯罪，甚至聲稱沒有欺騙女受害人，不覺得他有悔意，加上邱男濫用女受害人的信任，以提供工作機會為由，違反對方意願發生關係，案件嚴重程度等同向被害人施以物理強制性交，考慮到被告過往沒有前科，因此判處3年2個月有期徒刑，全案可以上訴。

（綜合）