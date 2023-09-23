韓文女教遭撿屍痛醒驚揭遭性侵　噁心禿頭韓男想硬上弓　法庭咁判

「撿屍」已經過分，如果當事人回復清醒明言拒絕，對方仍然想「霸王硬上弓」，醠加是罪大惡極！台灣1名教授韓文的女教師應友人邀請，與另外3名韓國男子飲酒聚會，女教師不勝酒力，被其中1名禿頭韓國男子「撿屍」送到旅館指侵，她痛到醒過來，但韓男不但未有停手，反而想將行動升級。女教師人極力反抗，最終逃出報警。韓男被捕後否認控罪，但經審判被判囚4年，一旦服刑完畢後，將被驅逐出境。



女教師飲醉後被韓男「撿屍」送到旅館，其間她突然痛醒，發現自己正遭人性侵。（示意圖/Getty Images）

根據判決書，案發2018年12月某晚上，教授韓文的女受害人接到朋友邀請，於是到台北市1間餐廳和3名韓國男子用吃飯飲酒，直至晚上大約10時，一行人前往居酒屋續攤飲燒酒，雙飲到翌日凌晨。由於女教師飲了10多杯啤酒混合燒酒，開始意識不清，難以自行回家，同行其中1名崔姓禿頭韓男自告奮勇扶她，然後一起乘搭的士離開。豈料崔男將女教師帶往旅館性侵，受害人事後報警，案件隨後提堂。

崔男在庭上否認干犯強制性交罪行，辯稱2人進入旅館後直接睡覺，女教師醒來主動提出發生親密行為，雙方互有感覺。崔男更稱當時自己無法勃起，所以才用手指，過程中沒有違背對方意願。

高等法院維持一審裁決，男被告需要判刑4年。（示意圖/Getty Images）

受害人指出，當日是她和崔男第1次見面，形容對方「禿頭粗眉、身高約1.75至1.8米」，覺得對方「長得很噁心」。案發當天，她在凌晨約4時因疼痛而驚醒，發現自己下半身赤裸，對方則近乎全裸，於是她立即喝斥對方「在幹什麼？」，而且當場反抗，但被崔男以更大力道壓制，對方甚至想更進一步，但她繼續掙扎，崔男才肯罷手。

被問到為何沒有即時報警，受害人解釋曾經找不到自己手袋，只能繼續留在旅館，由於「覺得很丟臉」，所以沒有即時向旅館職員求救，加上當晚還要上韓文課，事前必須準備教學課程，因此沒有即時報警。受害人隨後獲得友人、律師朋友和胞妹的意見，所以她才去報警驗傷。

台北地院翻閱旅館閉路電視紀錄，發現女受害人案發時意識不清，需要職員協助攙扶才能入房，加上傷勢和DNA報告，決定不採納崔男的口供，認定他強制性交，判處4年有期徒刑，完成服刑後就會將他驅逐出境。崔男根據受害人的口供提出上訴，高等法院經審理後駁回上訴，維持一審裁決，但全案仍然可以上訴。

（綜合）