7旬翁看牙醫與女員工偷情斷正　正宮怒向小三索償　獲賠呢個數

七旬老翁因牙齒問題去看牙醫，竟然與診所女員工搭上，兩人發展成偷情男女，更不避嫌外出時拖手依偎，終於紙包不住火，被老翁正宮發現兩人不倫關係，於是暗中收集兩人偷情照片及短訊等證據，向法院提告控告小三侵害配偶權，要求小三賠償80萬新台幣（約19.5萬港元），最後法院判小三須賠17萬（約4.3萬港元）。



7旬老翁因去看牙醫，搭上診所女員工發展不倫戀。（《金魚妻》劇照）

綜合台媒報道，正宮廖女與70歲丈夫結婚40多年，但在去年初，老翁因牙齒問題到牙醫診所求診，因而結識在診所工作的陳女。2人相識不到數個月便打得火熱，自去年8月起至同年12月期間，老翁與陳女透過LINE互傳情話。而9月時，老翁更相約陳女出遊，兩人行為親密，牽手、擁抱及依偎一起，行為超越普通男女朋友交往。

可是，陳女在審訊時辯稱，她不知老翁已婚，她雖有挽着老翁，但是因對方已70歲高齡，行動有些不便而攙扶他，並且外出是陪老翁到醫院覆診，她否認兩人是親密出遊，且非不倫關係。

法庭裁定陳女確是知道老翁是有婦之夫，還與對方在公眾場所親密依偎，侵害廖女配偶權，故判陳女賠償廖女17萬新台幣（約4萬港元）。（《金魚妻》劇照）

法庭考慮廖女提供的照片、老翁女兒證詞，以及陳女與廖女對話錄音等證據，裁定陳女確是知道老翁是有婦之夫，還與對方在公眾場所親密依偎、牽手，兩人又一同出遊，確認已侵害廖女配偶權，故判陳女賠償廖女17萬新台幣（約4.3萬港元）。