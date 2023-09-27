iPhone15釀家變！妻不滿老爺有新電話嗌離婚　孝男成全偕父展新生

今時今日離婚原因眾多，蘋果iPhone 15系列手機竟是其中之一！早前有台灣人夫購買iPhone 15 Pro Max孝敬老父，引來妻子強烈不滿，甚至揚言離婚，大吵大鬧刺痛老父脆弱心靈。孝子日前更新近況，指出已經答應女方建議申請離婚，雖然妻子表示後悔，又稱沒有容身之處，但他堅決離婚，勒令女方月底前搬走。事件更讓人夫揭發妻子沒有善待父親，有一段時間沒有向老父提供早餐，令父親要使用他給予的家用自行買食物，但一直啞忍不說，令孝子慨嘆「世上只有爸爸好」，相反更覺妻子自私自利，直言「不需再為她着想任何事了」。



蘋果iPhone 15系列日前開售，成為樓主和妻子離婚的導火線。（蘋果官方圖片）

樓主早前在「匿名公社」發文，表示老父現時使用的手機，是他之前換機留下的iPhone 6 Plus，由於老父為人節儉，手機保護得很好，最近才出現故障需要換新機，不過父親只是購入1部沒有上網功能的手機。樓主不忍老父使用舊款手機，加上他每年也會送新機給妻子，對上一次換了iPhone 14 Pro Max，至今不到半年，認為短時間內夫婦也不會有多出的手機可供父親更換，所以他決定直接購買iPhone 15 Pro Max給父親。

沒料樓主妻子得悉事件後，立即在睡房內大吵大鬧，不滿丈夫不先買新機送她，而且認為讓老人家用最新款的手機很「浪費」，甚至怒指不少人在社交媒體「曬新機」，但她仍使用上一個系列的手機，頓時面子盡失。樓主父親聽到兩人吵架，於是將新機放在門口，留下寫有「夫妻不要吵架，手機給媳婦」的字條，樓主立即安撫老父，卻見到父親雙眼通紅，令他也忍不住走到露台暗自落淚，慨嘆「萌生離婚的想法」。

樓主決定離婚，並和父親協議好再買一台新手機，「象徵我們都該有新的生活」。（《頭文字D》電影劇照）

樓主近日在「匿名公社」更新近況，指雖然自己有離婚念頭，但本身未必成事，沒想到妻子竟以離婚威脅，因而決定順從。兩人待當地戶政事務所朝早一開門，立即辦理離婚手續，當領到新身份證顯示成功離婚後，妻子卻隨即表示後悔，又指沒有安身之處，暗示想樓主收回成命。

可惜覆水難收，樓主心意已決，即使前妻稱無錢，他亦勒令對方月底前搬走，甚至將新買的iPhone 15 Pro Max當作「掟煲費」送給女方。樓主其後亦和父親協議，兩人再買一台新手機，「象徵我們都該有新的生活」。

樓主續指，答應離婚後才知道父親一直受委屈。由於他在外縣市工作，所以每日也很早出門，每個月給予妻子2萬新台幣飯錢（約5,000港元），讓妻子購買她自己和老父的早午兩餐。可是至最近才知道妻子每日睡到中午，父親有時連早餐都沒得吃，有時則要用樓主給予的家用去買食物，批評對方置老爺於不顧。

聽到老父沒有被好好照顧，樓主形容「心裏充滿愧疚」，明明父親呵護媳婦，但前妻自私自利，「那台iPhone 15promax，感謝它讓我更加認清妻子的真面目」。他直言即使對方現在吵着說只是一時任性才離婚，「我想她已經不是我妻子，不需再為她着想任何事了」。

一部手機令到樓主和妻子此情不再。（《頭文字D》電影劇照）

新消息繼續引來不少網民討論，不少人支持樓主離婚，「恭喜解脫了」、「這種妻子不要也罷，自私自利，連一台手機也要計較，為了這個要離？她說離，男方也不用給贍養費，因為不是男的問題，也不用留情面了，直接叫她搬走」。

不過亦有人不贊成夫婦為手機而分開，「雖然我無法感同身受，但憑一支手機就離婚未免太兒戲，想想當初交往她的好」、「你只講你有利的一面，還有你說你本來就想離了，這次因為妻子任性說離，你二話不說就離，正合你心意，不是嗎？看來其實你早就不愛你妻子了，把一切錯推給你妻子？你男人的擔當在哪裏？」。

（匿名公社）