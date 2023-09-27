中秋前夕送月餅釀家變　奶奶收禮後道出7年不滿真相　人妻感崩潰

婆媳關係向來複雜，豈料1盒月餅都足以引爆炸彈！越南一名結婚7年的人妻近日投稿指，無論如何討好奶奶，對方總是對她不滿意，一切都「難為了家嫂」。適逢中秋佳節將至，人妻送了500萬越南盾（約1,600港元）現金加上昂貴月餅給奶奶，禮物總值1,000萬越南盾左右（約3,300港元），奶奶收到禮物後道出真相，明言更喜歡兒子當年一眾有錢前女友們。由於丈夫一直沒有透露情史，人妻啞口無言，苦思這段婚姻是否敵不過7年之癢，以及應否離婚。



樓主與奶奶關係一直不算好，早前她趁中秋向對方送禮，沒想到奶奶就道出討厭她的原因。（《BB來了》劇照）

35歲樓主在網上投稿指，和丈夫結婚7年，育有小朋友，兩人收入不俗，一早搬了出去建立安樂窩。雖然丈夫平日說話有時會令人煩厭，浪漫舉動近乎零，但兩人甚少爆發衝突，家庭生活仍算幸福美滿。

不過婆媳關係卻讓樓主難過，她指奶奶總是保持距離，明顯不喜歡她。相比起樓主父母對待女丈夫猶如親生兒子一樣親切，奶奶完全沒有當她是家人，總是黑口黑面，令她感到難受。

適逢中秋佳節將至，人妻送了500萬越南盾（約1,600港元）現金加上昂貴月餅給奶奶。（資料圖片，GettyImages）

適逢中秋佳節即將到來，樓主根據奶奶口味和身體狀況，度身訂做一款「低卡、好食、健康、又Fit啲」的高級月餅，加上500萬越南盾（約1,600港元）現金作為「中秋利市」，總值1,000萬越南盾左右（約3,300港元），名符其實「畀獎金，送百萬當係碎銀，畀獎品，厚禮是凳凳凳凳」，她相約丈夫一起前往奶奶住所送上禮物。

丈夫大讚妻子花了不少心思，月餅既好食又昂貴，但見母親並沒特別高興，半開玩笑道歉，笑言「中秋利市」金額可能較少，自己日後會多注意。這番說話開始令到樓主感到不滿，沒料奶奶之後的真心話才是「戲肉」。

樓主終於知道，原來奶奶一直覺得她配不起男家，又指丈夫從來都沒有透露過相關往事，心情極度鬱悶，一直思考應否離婚。（《BB來了》劇照）

奶奶接過禮物，稱「不敢挑剔禮物，媳婦送什麼，我都要收，反正都有好數百萬（越南盾）了」。她繼而道出不喜歡媳婦的原因，直言更喜歡兒子當年一眾有錢前女友們，但因對方來自上流世家，他們家無法高攀。

樓主終於知道，原來奶奶一直覺得她配不起男家，又指丈夫從來都沒有透露過相關往事，事發時更以照顧小朋友為藉口離開。她回家途中心情極度鬱悶，一直思考應否離婚，只好發文訴苦並詢問網民意見。

（綜合）