飛機關愛座？老婦大鬧要升級坐商務艙：敬老　仲咁做超衰激嬲空姐

台灣作家李昂早前在網上發布照片，公審中學生捷運坐關愛座不讓座，更在留言區嘲對方懷孕，事件惹起熱議，再掀一輪關愛座爭議。藝人哈考遠做空姐的妻子瑄瑄見此亦發文，分享其離奇工作經驗。瑄瑄指，原來關愛座之亂也會在飛機上演，有次在飛東京航班上遇到位7旬婆婆鬧事，婆婆指見到商務艙，竟「倚老賣老」要求調往商務艙，婆婆還說：「敬老尊賢妳有聽過嗎？」讓瑄瑄感到怒不可遏。



藝人哈考遠做空姐的妻子瑄瑄，早前在IG分享工作離奇經歷。（網上圖片）

與哈孝遠於2018年結婚的瑄瑄，2人育有1個兒子「哈寶」，夫妻亦常在社交平台分享生活點滴。由於近期關愛座在台灣再度惹起熱議，任職空中服務員的瑄瑄，早前在Instagram限時動態發文，「好啊好啊，博愛座紛亂也在飛機上上演啊」。她提到1次離奇工作經驗，當時她在飛往東京航班上，遇到1位年約7旬婆婆，因為看到前面商務艙有空座位，她當了商務艙是關愛座，覺得自己是老人家自然可以去坐，甚至對空姐「起手動腳」大罵：「我看到前面還有空位，我一個老太太不能坐嗎？」

眾人向婆婆耐心解釋為何不能安排她坐商務艙，但婆婆仍十分不滿，更點了瑄瑄肩膀，一副理所當然態度：「敬老尊賢妳有聽過嗎？」

當下讓瑄瑄氣到不行，但她敢怒不敢言，心想：「嗯，阿姨，敬老尊賢我聽過，我更有聽過為老不尊還有倚老賣老，還有不要碰我們身體，好嗎…」

任職空中服務員的瑄瑄，早前在Instagram限時動態發文，「好啊好啊，博愛座紛亂也在飛機上上演啊」。 （IG截圖）

根據航空公司規定，若想換更高級機艙，基本上要額外收錢，除非剛好碰到航空公司出現超賣情形，才會隨機讓部份乘客升級至商務艙。一般而言，即便商務艙未滿座，購買經濟艙乘客也不能擅自更換座位。

而引起關愛座議論的台灣作家李昂，早前在社交平台發文及附上照片，文中她指由淡水往台北方向捷運上，請3個坐在博愛座的年輕人讓座，可是沒有人願意讓座給她。其中1名年輕男生說他也不舒服，但「我是看不出來啦！兩個女生態度非常壞，還給我不斷地白眼！」。

帖文一出即引起網民熱議，有網民留言：「也許她們可能都是孕婦吧」，李昂亦回應：「中學生，這個時候懷孕倒是很恭喜」、「而且兩個人一起懷孕？如果懷孕的也可以告訴我，我絕對不會為難他」。這些回應惹起不少網民熱議，大家再次就關愛座之爭而掀起討論。

而涉事女乘客亦在Dcard出帖，表示她最在意的是未經同意被拍照公審，當打開臉書、新聞，甚至Dcard，都能看到自己照片，讓她感到很不舒服，加上看到文中諷刺懷孕言論，讓她很無言，認為不論她的舉動是否正當，都不應該被偷拍公審，感到對她不尊重且不公平。

有報道指李昂隨即刪帖及刪留言，但李昂不認刪去全部照片及帖文，只承認有刪去部份涉及女乘客的照片。她解釋，初時以為女生戴了口罩，沒有拍到對方正面照，以為無人認出便沒有問題，後來知道「的確是應該把照片刪掉」。