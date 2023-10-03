衰！婆婆帶狗搭的士柴灣去將軍澳　被收天價$700　兒公審司機惹議

的士收費爭議時見，日前有網民發帖表示，幫帶着大狗的母親截的士從柴灣前往將軍澳，路上司機不但埋怨母親不用狗袋，「喺到罵個阿婆」，到埗後更收取「天價」車資700元。事件令樓主相當不滿，決定發文公審司機，又揚言「下次去邊都call車」，不過有網民看完帖文心生疑竇，認為事件過於離譜，甚至懷疑樓主是「打手」。



日前再有網民因的士車資爭議發帖抱怨，指母親帶着大狗從柴灣坐的士到將軍澳，被收取700元車資。（資料圖片）

該名網民在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文抱怨，表示日前於柴灣幫母親截的士去將軍澳，卻發生不快事件。樓主表示自己當日未有同行，只是送母親上車，而母親是老人家，又帶着大狗，幾乎拖不牢狗隻，故原定到達目的地後，會由樓主姐姐接過狗隻再送母親回家。

樓主稱，上車前司機未有對樓主母親帶狗上車表示不滿，但上車後，樓主已不在場時，司機就突然發難，「（司機）喺到罵個阿婆唔用狗袋，我隻狗咁Q大隻，用咩狗袋，唔車你就唔好叫人上咗車先」。

他續指，司機並未將母親及狗隻載到確切目的地，「到咗附近求其掉咗個阿婆加隻狗喺翠林大排檔」。而令樓主相當不滿的是，司機竟然開價700元「天價」車費，「落車要畀$700先畀人走」，樓主對於是次經歷相當失望，不禁表示「下次去邊都call車，起碼有記錄」。

有網民認為司機不可能無故收取數百元車資，質疑事件真偽。（《降魔的》劇照）

帖文引起網民熱議，不少網民都對樓主所言起疑，甚至稱呼其為「打手」，「又係新户口，求其放低都係體育館，點會入埋閘去到大排檔，仲有翠林點解可以養狗？」、「冇證冇據，咁你話佢推咗阿婆落海都得㗎啦」、「無證無據點吹都得！」。

根據運輸署的士附加費列表，車程中每隻動物或鳥類收費為5元，有網民指出除非寵物意外排泄弄髒車廂，否則司機不應多收數百元，「$700你都畀？咁下次$7000係咪照畀？」、「如果你隻狗無瀨屎瀨尿、嘔，（收）$700真係要報警」，而樓主就回應「無（指狗隻無便溺），有收據報緊警」。

（FB群組「的士司機資訊網 Taxi」）