外傭長者搭的士　寫清楚目的地司機仍行錯疑兜路　車費貴回程一倍

搭的士時乘客有責任清楚表達前往地點及心儀路線，司機收到指示後亦應盡快將乘客送到目的地。有網民近日發文大呻家人乘的士被兜路的不快經歷，指早前拜託外傭帶同家中長者到政府分科診所參加活動，因擔心溝通出問題，她除了教姐姐講出目的地位置，亦準備寫下診所名稱的紙張。司機看過紙張表示「知道」，但其後仍2次去錯地點，更疑刻意繞路再折返，最終車費接近平日路程的雙倍。樓主狠批涉事司機刻意兜路，直指對方「累晒成個的士界」，事件引來網民討論。



有網民拜託外傭帶同家中長者到政府分科診所參加活動，沒料的士司機得知目的地後仍2次行錯，車費接近平日路程的雙倍，樓主因而質疑司機刻意兜路。（fb「青衣街坊吹水會」圖片）

「我真係好嬲，否則我係唔會喺呢度講！」該名青衣街坊於facebook發文，講述家人乘搭的士被兜路的不快經歷。她指日前家中長者需到位於荔景的下葵涌分科診所參加活動，而她因上班未能請假，加上需要處理傷口，只好拜託外傭帶同長者乘的士前往診所。

樓主指，平日由青衣邨出發到診所，車費約為50多元，「最多係$70」，她當日早已提醒姐姐要清晰講出目的地位置，同時亦準備寫下診所名稱的紙張供司機參考，「一上車姐姐已同佢講去邊，仲怕佢聽唔清，我用紙寫定，姐姐再畀埋佢睇，佢睇咗話知道」。

樓主早已提醒姐姐要清晰講出目的地位置，同時亦準備寫下診所名稱的紙張供的士司機參考，對方確認地點，卻2次行錯。（資料圖片）

雖然的士司機表明清楚目的地位置，但卻錯誤往葵涌醫院直駛，樓主指當時外傭直接告知司機「唔係呢度喎」，並致電她要求協助。樓主遂透過電話再次重申目的地，司機當時回答「哦！知啦！」，卻沒有即時轉向，反而駕車到相反方向的瑪嘉烈醫院。

樓主表示，外傭見司機駛錯方向即再次指正，「先生，唔係去瑪嘉烈啊！」，但對方並無回答，駛至瑪嘉烈醫院才折返，「即由上面兜返落下邊」，最終到達診所時，車費為102元，「足足兜咗一倍錢！」。

樓主事後貼出回程車費，顯示為52元，直斥去程的士司機刻意兜路。（fb「青衣街坊吹水會」圖片）

樓主事後貼出回程車費，顯示為52元，直斥去程的士司機刻意兜路，「你不但呃老人家同工人姐姐，仲要搞到差啲活動遲到，無得參加！老人家一心去參加活動無得玩就好失望，仲會覺自己被人呃，好蠢」。她又稱，若然乘車的是她，「我一定唔會畀足錢佢」，無奈姐姐帶着老人家，「可能以為無得講，要睇錶畀錢」，大嘆：「唉，投訴無門，都無計，累晒成個的士界啊！的士阿叔，你咁樣好差啊！」

帖文引來網民討論，不少人也認為若外傭已清晰講出目的地，的士司機去錯地方的確有問題，「上咗車，同司機講咗，又有紙仔寫埋，司機都話『知啦知啦』都會去錯，根本係司機問題」、「個司機人品真係好差」。亦有人建議樓主向政府部門投訴，「係正宗兜路呀，唔好助長的士佬歪風，往往妳哋嘅忍氣吞聲，形成氣候嘞，不平則告啦」、「當下要報警，你有寫埋去邊，的士佬擺明兜路」。