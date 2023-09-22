的士西客？司機批乘客掉低行李上車奉旨等人搬　貼相公審被批小家

任何職業都沒有貴賤之分，日前有的士司機發文大呻於港島區接載1名態度欠佳乘客，指對方放下行李於車旁便先行上車，似是「老奉」覺得司機需要幫她搬行李。司機見狀感不滿，要求對方下車「自己搬」，更將畫面拍下發文公審。有網民指責的士司機小題大做，「幫下手有幾難為你」，「我哋係服務性行業，如果呢關過唔到不如轉行」，不過亦有留言力撐司機沒有義務，指法例沒有規定司機必須協助乘客搬行李，更質疑批評司機的網民：「司機閃到腰你負責任賠？」



有的士司機大呻某名態度欠佳乘客，放下行李於車旁便先行上車，不滿對方態度「老奉」，故於網上公審。（FB「的士司機資訊網-Taxi」圖片）

該的士司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，不滿指「西客住舊山頂道，行李放車旁，自己上車，叫返佢落車自己搬！」。圖片可見，1名外籍女士正於的士後方車尾箱自行拿着行李，神情動作疑和司機爭論中，惹來不少網民留言討論。

不少人批評的士司機行為「小家」，認為他拍照公審是小題大做，「舉手之勞，幫到咪幫」、「叫個客自己搬返咪得，乞人憎唔係無原因」、「收得行李費就要畀服務啦，我哋係服務性行業，如果呢關過唔到不如轉行」、「人哋唔夠力搬又唔識講中文啫，幫下手有幾難為你」、「驚整親條腰嘅，見到有行李嘅，直行直過又得，即刻冚旗亦得！停得接載，嗱嗱聲幫手開車走啦，時間就係金錢，搞咁X多嘢」。

有留言力撐的士司機沒有義務協助乘客搬行李，更反問他人「司機閃到腰你負責任賠？」（《降魔的》劇照）

不過有留言就反駁，指出的士司機沒有義務協助乘客搬行李，「其實司機同空姐一樣，無義務同你搬行李。你會唔會叫巴士司機幫手搬行李上車？」、「我係司機，唔係咕哩」、「司機閃到腰你負責任賠？大愛都要合理」。

亦有人指出，該乘客沒有禮貌才是令司機不願幫忙的主因，「真西（Western）客」、「如果佢有出聲問可唔可以幫手搬上車，咁幫下手又無妨嘅，但係唔出聲老奉嗰啲就真係睬佢都有味」、「司機幾唔識英文都唔會唔識聽Please」、「人哋唔係妳私人司機呀，唔係月薪出妳糧」。

（FB「的士司機資訊網 Taxi」）