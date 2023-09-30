五星級酒店？女生控訴廁所有蟑螂、冷氣壞熱醒　經理咁處理超傻眼

花錢入住五星級酒店卻換來一肚氣？台灣有女生發文，指日前一家到宜蘭遊玩入住某五星酒店，因見網上很多正評，故花逾萬台幣入住，未料一行人訂了3間房，竟然在其中2間發現「小強」（蟑螂），「他們標配dyson吹風機旁竟然出現蟑螂」。女生向酒店反映後獲安排換房，卻輪到冷氣機有問題，氣溫只能降到28度，修理後又再故障，早上7點已被「熱醒」，結果經理竟然是送來一台電風扇。網民認為五星級酒店有蟑螂太過離譜，「有蟑螂就是清潔消毒不確實，這樣的飯店是不合格的」。



事主發現房間廁所內有小強。（爆料公社影片截圖）

台灣是港人旅遊熱點，宜蘭風光更受不少人青睞。該女生在爆料公社發文，指日前入住宜蘭1間五星級酒店，見到網上很多正評，包括早餐質素好、親子設施好玩等，一行人便訂了3間房。首晚她洗澡後準備吹頭，「他們標配dyson吹風機旁竟然出現蟑螂！」，難理解五星酒店的廁所竟然有小強。同行另1名朋友也說在廁所發現蟑螂，「這是什麼機率，同行3間房就有2間出現蟑螂」。

女生向職員反映後，酒店為她們換大一點的房間，結果不知是否運氣差，新房的冷氣一直保持在28、29度，直到早上如是。外出展開當天行程時，房務員查看後冷氣一度恢復正常，但到第三天早上又壞了，「7點多被熱醒，真的是非常火大」。事主向當值經理投訴，對方竟是送來1台電風扇，她氣憤道一家花了逾萬元入往，3天以來的體驗極差。

樓主補充，投訴後酒店人員有道歉，且提出補償方式，包括可以延後1小時退房、下次再入住時可以免費升級等，「問題就沒有這種機會了，吼！完全不會想來第二次」，直言價格完是不值得。樓主又大呻就連用餐時，朋友的小孩正在吃東西，從盤子插起食物放入口時，「服務人員就直接把他盤子收走」，故對酒店服務質素不滿。

網民都感受到事主的怒火，同情道「很糟糕的體驗」，而且解決冷氣問題的手法也令人傻眼，「電風扇這個真的很不ok啊」、「有蟑螂就是清潔消毒不確實，這樣的飯店是不合格的，尤其對於五星級飯店來說」、「有蟑螂…就已經很誇張了，夏天冷氣還壞掉，整潔不行硬體也不行」。

（綜合）