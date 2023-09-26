約好同學齊換iPhone 15！中學生批父母拒買小氣　1句捱轟：唔知足

蘋果iPhone 15自推出後，全球各地都出現搶購潮。台灣有中學生和同學約好一起換手機，惟父親拒絕買iPhone 15，母親更指責「不要太貪心」，他擔憂屆時沒有新手機會在同學堆變成「異形」再被排擠，又質疑父母不是沒有錢「小氣什麼啦？」，因而發文詢問他人有什麼方法可以令父母願意購買新手機。帖文一出，事主被網民一面倒批評「唔知足」，「你現在的吃喝是靠自己嗎？學雜費是靠自己嗎？」、「有本事自己買」；亦有留言勸戒「好好做自己，別在意他人眼光」。



台灣有中學生和同學約好一起換iPhone 15手機，可惜父母拒買兼被訓斥「不要太貪心」，發文反指對方小氣惹議。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

「有什麼辦法可以叫我爸媽買最新的15？」該中學生在匿名公社以「我想換最新的15」為題發帖，指因為和同學約好一起換新手機，回家便和父親表明要換電話想法，但對方認為他目前的iPhone 14才剛用不到一年，在旁母親聽到對話亦稱她們都只是用iPhone 11，勸說他「不要太貪心」。

樓主試圖解釋他並非貪心，只是和同學有約定，擔憂之後沒有新電話會變成「異形」，更不知會被同學如何看待。他無奈稱，由於才就讀中學未能工作，否則他亦會打工賺錢買，故質疑父母：「又不是買不起手機，到底在小氣什麼啦？」

網民批樓主「唔知足」，要他思考「你現在的吃喝是靠自己嗎？學雜費是靠自己嗎？」、「有本事自己買，對社會家庭也沒貢獻」。（蘋果官方圖片）

樓主理直氣壯態度引來網民不滿，被眾人指責「唔知足」，「真的是賠錢貨」、「你爸媽沒把14砸爛就不錯了，還換15」、「你現在的吃喝是靠自己嗎？學雜費是靠自己嗎？」、「有本事自己買，對社會家庭也沒貢獻」、「同學炫富，你也要跟着炫富」、「只是一個虛榮心而已，其他什麼也沒得到」、「好好做自己，別在意他人眼光」；有留言更反問樓主：「你們怎麼不約一起考全校第一名？」

面對網民一面倒批評，樓主未有察覺自身問題，更怒罵網民「SX（內地罵人俗語）」。他解釋發文是希望尋求讓父母願意點頭購買辦法，不是要被教訓，加上父母常要他跟同學好好相處，「我們一群本來都是什麼都一起」，質疑若是只有他沒換手機，之後將會被除名（類似於排擠），故有網民建議應該另覓朋友圈，「找一群沒拿新手機的當朋友，你就不會是異形」、「我會選擇新的朋友圈，希望你離開這圈子時不會被霸凌」。

（匿名公社）