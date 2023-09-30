巨雕男被女友逼割包皮　手術工具無「Pro Max」版　尺寸震驚醫生

不少男士都有個迷思，希望「細佬」愈大愈好。台灣一名泌尿科醫生分享一宗案例，一名「巨雕男」連累女友「愛愛」後反覆受到感染，因而被迫接受割包皮手術，但由於尺寸太大，新式割包皮手術工具又沒有「Pro Max」版本，不足以應付大碼病人。所以醫生唯有用傳統方法，憑住高超技術為他割包皮，「巨雕男」術後1個月完全恢復，非常滿意手術結果。



「巨雕男」尺寸太大，連新式割包皮手術工具都不足以應付。（示意圖/Getty Images）

過往男士要割包皮，醫生必須用手術刀施手術，患者術後需要一段時間休息，而且感覺「男人最痛」。隨着科技進步，割包皮工具日新月異，部份外型似槍，亦有猶如紅酒開瓶器，但一律俗稱「包皮槍」。由於龜頭要套得入槍口和切割吻合器，才能割走多餘包皮，所以尺寸非常重要。

台灣目前有5個廠商提供「包皮槍」，以其中一個為例，「包皮槍」直徑長度包括1厘米、1.4厘米、1.8厘米、2.2厘米、2.6厘米、3厘米、3.4厘米。在陰莖未勃起的狀態下將「包皮槍」套在陰莖上，就能量出陰莖的直徑，醫生會按結果選擇適合病人尺寸的切割吻合器。

泌尿科醫師呂謹亨在facebook專頁「護國小鳥醫師 - 泌尿科呂謹亨醫師」表示，日前遇到一名「巨雕男」求醫，對方對自己尺寸非常自傲滿意，其實不太想處理包皮，但其女友因為性行為後反覆感染，所以強逼他接受割包皮手術，該名男子唯有「低頭」答應求診。

泌尿科醫師呂謹亨手持「包皮槍」。（facebook專頁「護國小鳥醫師 - 泌尿科呂謹亨醫師」圖片）

呂謹亨「閱鳥無數」，目測就知道「巨雕男」名符其實，大到無法套進「包皮槍」的固定切割吻合器內，而且「包皮槍」不像iPhone 15般有Pro Max版本，唯有告知其「生理缺憾」雖然超出科技範圍，但可以順住其「巨雕」造型精心切割，再用最細線條幫他仔細縫合，達到類似「包皮槍」的效果。

「巨雕男」最初得悉無法使用「包皮槍」，都感到少許擔心，但經過呂謹亨詳細說明後，便放心將「命根子」交給他處理。結果手術成功，而且沒有疤痕，一個月後完全恢復，「巨雕男」亦非常滿意。

呂謹亨直言「大不一定好」，「大到剛剛好」才完美，指有4種情況不適合使用「包皮槍」，分別是包皮因反覆發炎造成嚴重纖維化，導致包皮太硬或太厚、尿道下裂或陰莖構造異常、包埋式陰莖，以及不適合馬上割包皮情況，例如急性包皮炎、嚴重糖尿病血糖控制不好、凝血功能異常或疑似惡性腫瘤。

（facebook專頁「護國小鳥醫師 - 泌尿科呂謹亨醫師」）