社死！女生家中全裸跳舞被對面樓大叔看光　後續更崩潰：不想活了

裸體被看光的確尷尬！有內地女生於小紅書發文表示，她近日光着身子在屋女裏跳舞，沒想到剛巧被對面樓大叔看見，而且發現大叔是「直勾勾的盯着我看」，令她相當尷尬，直指「我好社死啊！不想活了…」。不少網民看後安慰樓主，「沒事，大叔那個年紀了，啥樣的女人沒見過，何況他可能老花眼也說不定」，也有網民提醒下次記得拉上窗簾。



有內地女生於小紅書發文表示，她近日光着身子在屋女裏跳舞，沒想到剛巧被對面樓大叔看見，而且發現大叔是「直勾勾的盯着我看」，令她相當尷尬。（示意圖／unsplash）

該內地女生於小紅書以「没穿衣服被看光了，我好社死啊」為題發文，講述是次尷尬經歷。

女生表示，自己洗澡前喜歡光着身子在屋裏「蹦蹦跳跳，扭來扭去學跳舞」，當天如常脫光衣服蹦跳，詎料剛好被對面樓大叔看到，更發現對方是「直勾勾的盯着我看」，令她尷尬非常，「離得很近，怎麼辦怎麼辦，一點都沒穿，上半身被看光了……我好社死啊，我不想活了……」。

被看光光，樓主崩潰求救。（示意圖，hannah-xu）

事件引來網民熱議，大批網民看後安慰樓主，「沒事，大叔那個年紀了，啥樣的女人沒見過，何況他可能老花眼也說不定」，提醒下次記得拉上窗簾。亦有網民笑言「大叔：我在自己窗邊看風景，對面有個人脫光了亂蹦」、「大叔：這個精神正不正常？」。

另有網民稱要報警控告大叔「偷窺」，即有其他網民反駁，「自己的問題，評論區卻有些人說報警把大叔抓起來，真搞笑」、「你是認真的嗎？」。