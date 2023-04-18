尷尬！內地女遊港買這東西被海關截查　打開驚見真身崩潰：社死…

這經歷真的太尷尬了！有內地女來香港旅遊後，買了幾本畫冊及「帶顏色」漫畫，詎料過關時被海關截查，並要求她打開漫畫檢查內容，讓她相當尷尬，直指「社死！翻到有顏色那幾頁我腳趾頭都快要挖個大平房在地底了」。她最後獲海關放行，但哭訴「為什麼查，我之前帶書都沒有被查過嗚嗚」。

網民看過帖文後爆笑，「哈哈哈哈哈好崩潰」，亦有不少網民分享自己從香港過關經歷，「不要擔心，我相信他們都是見過世面的」、「你不尷尬，尷尬的就是別人」。



通關後內地來港旅客增加。（資料圖片）

該內地女於「小紅書」以「社死！從香港帶書過關被打開看了」為題發文，指在香港旅遊到旺角信和中心買了幾本畫冊和「帶顏色」漫畫，沒想到過關回內地時被海關截查，要求她打開漫畫檢查內容。

雖然當下樓主內心相當崩潰，但仍照海關指示打開漫畫，「我默默地拆開了，還好是bg（男女類型）的不是bl（男男類型）的。翻到有顏色那幾頁我腳趾頭都快要挖個大平房在地底了」。

該內地女於「小紅書」分享來港旅遊尷尬經歷。（小紅書）

海關「翻了翻」漫畫後，就說「沒事了，謝謝」並把她放行，惟經歷過最「煎熬」的翻書過程，讓她崩感嘆「為什麼查，我之前帶書都沒有被查過嗚嗚」。

帖文引來網民熱議，笑言「哈哈哈哈哈好崩潰」。也有不少網民分享從香港帶書過關類似經歷，強調「你不尷尬，尷尬的就是別人」，「我也有過海關被翻書。是bl。年輕的小哥哥還問我什麼書。我說是耽美。然後他輕輕的放下了書，說了聲『哦』。然而他耳朵的深粉紅色早已出賣了他」、「不要擔心，我相信他們都是見過世面的，你臉皮厚點，下次直接盯着他臉看知道不」、「以前經常去香港帶一些28禁的回來，現在有點怕怕的」。