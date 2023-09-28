離譜！光天化日10歲女童公園險遭性侵　6旬疑犯竟重返現場終被捕

高雄發生離譜性侵案，67歲男子光天化日之下，在公園向落單的10歲女童埋手，突上前擁抱非禮，再將她推倒地上企圖進一步性侵，女童大聲呼叫驚動在附近的外公，才能成功逃出魔掌，男子落荒逃去，女童由家人陪同報警。不料，男子隔天疑食髓知味，竟再到公園疑找尋下一個目標，最後終被捕。檢控方以疑犯對未滿14歲女子犯強制性交未遂罪將他拘捕，並認為他再出現在案發現場，有再犯之嫌，要求將他還押獲批准。



綜合台灣媒體報道，事發於9月20日下午3時，當時10歲女童由外公接放學後，帶到高雄的小港森林公園細沙區遊玩，女童獨自在細沙區當中遊戲區玩耍，外公則在附近地方乘涼休息。

67歲疑犯陳男見到女童在細沙區玩耍，暗中觀察了女童一會，便趁女童外公走開後，趁女童落單時上前緊抱她乘機非禮，並將女童推倒地上企圖進一步性侵。

女童奮力反抗並大聲向外公呼叫，驚動在附近的外公前來營救，陳男怕女童呼叫聲引起途人注意，於是落荒而逃。外公趕到發現孫女遇到色狼，於是帶她前往報警。

10歲女童中午時份獨自在公園玩耍時，遭陳男突襲險遭性侵。（網上圖片）

警方接報後到公園搜證，並取得事發地點的閉路電視影像，發現陳男未能得逞後，隔天竟又再回到事發公園，企圖再向落單的女童下手，認為案情嚴重，隨即將案轉介高雄地方檢察署查辦，並將被告拘捕。檢察官以陳男涉對未滿14歲女子強制性交未遂罪，該罪為重罪，加上他重返案發現場有再犯之嫌，向法庭申請將陳男羈押獲批准。

當地警方表示，針對蓄意對兒童少年犯罪之行為，會以嚴刑執法，呼籲不法之人切勿以身試法，法庭對此類罪行絕對零容忍，警方亦提醒家長陪同兒童前往公共場所，應提高警覺協力守護兒童安全。