進取女同事冀「延續前世緣」　2個月後即分手　傷心男揭崩潰真相

所謂「男追女隔層山，女追男隔層紗」，日本1名職場新鮮人大學畢業後進入網頁設計公司工作，其間遇到1名進取女同事，不但大獻殷勤，還經常邀請他飲酒，甚至稱「兩人前世可能有關係，也許是兄妹或情人」，主動向他表白。兩人其後在旅館發生關係，但這段熱戀維持了兩個月左右，女同事突然單方面宣布分手，繼而在公司成功尋找到新對象。男方傷心到未做夠1年便辭職，之後才獲悉女方將公司當作「後宮」，和不少男同事都有一腿，甚至連女同事的男朋友也不放過，公司內亦有傳聞稱她是老闆「小三」。



女同事邀請事主飲酒3、4次，其間聲稱想「延續前世緣」向他示愛，兩人因而交往。（《和解在後》劇照）

日本戀愛專欄作家兼諮詢師堺屋大地在專欄分享個案，指1名23歲男子大學畢業後，成功應徵進入1間網頁設計公司工作，公司人數不夠10人，指導他的女同事年紀大他3歲，但氣質可愛，外表如大學生一樣。雙方首次見面時，女同事已經非常進取，不但用手撫摸日男肩膀和手臂，又湊近他的臉部，讚他「聞起來很香！用什麼洗頭水？」，之後2周更邀請他出去飲酒3、4次。

直到有一次，兩人在光線昏暗的酒吧內飲酒，女同事走到日男面前，臉對臉距離只有大約10厘米示愛，「你不覺得我們對藝術、電影和音樂的品味非常相似嗎？我想我們前世一定有關係，可能是父母和子女、兄妹或情人，我愛你」。日男在意辦公室戀情，所以一時猶豫，沒有即時回應女方表白，但女同事再次「進擊」，「我認真告訴你我的感受，但你沒有認真對待，顯得沒有禮貌」。男方聞言被愛情沖昏了頭腦，在女方的帶領下，前往愛情旅館發生關係，兩人開始交往。

過了大約兩個月後，女方態度明顯愈來愈冷淡，最後單方面宣布分手。（《和解在後》劇照）

過了大約兩個月後，女同事態度明顯愈來愈冷淡，例如一起乘搭的士時，若男子未能向司機交代好目的地，女方會感到不滿，甚至當男方在居酒屋食雞翼時表現費勁，女方也會立即嘲笑。最終女方單方面宣布分手，即使男方苦苦哭求，都無法令她回心轉意，兩人回復普通同事關係。

不夠1個月，日男見到女方覷準另一名新同事，更獲告知兩人相約飲酒，估計兩人已經有發生肉體關係。他無法忍受下去，明知在公司工作不到1年，尚未汲取足夠經驗，仍然決定辭職。

日男隨後獲告知，前女友原來曾與公司多個同事發生關係。（《和解在後》劇照）

日男隨後被公司兩名資深女同事邀請共進晚餐，得知一個驚訝事實。原來前女友曾在公司和至少5人發生過關係，部份像他一樣曾與女方交往，亦有部份純粹獲得肉體歡愉。前女友甚至對其他女同事的男朋友「動手動腳」，公司氣氛因而變得非常緊張，部份人也像他一樣突然辭職。

日男不明白既然這是「公開的秘密」，為何老闆沒有處理。資深女同事則指，公司內「有傳言稱她是老闆『小三』，關係持續好幾年」， 不排除老闆因而「隻眼開、隻眼閉」。

（堺屋大地專欄）