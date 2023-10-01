網傳女學生跳K-Pop走光露乳　扯衣堅持跳到最後　觀眾「嘩」一聲

舞蹈員「台上一分鐘，台下十年功」，相信無人想表演時有失誤。社交媒體近日瘋傳影片，顯示多名男女在台上大跳K-Pop舞蹈，其中1名女舞蹈員在大幅度動作下，平口上衣意外滑落，疑似露出右邊乳房，但她仍然堅持表演，不時拉高上衣，和同伴繼續跳足全程。網上流傳片段攝於內地1間中等職業技術學校，事發時學生正在迎新活動中表演，但暫時未能確定消息。



事發時一班年輕男女在台上大跳K-Pop舞蹈。（X影片截圖）

社交媒體「X」（前稱Twitter）熱傳相關影片，片長約1分鐘2秒，可見一班年輕男女在台上跳舞，背景音樂是K-Pop。當中1名身穿平口上衣和短裙的女子根據舞步站在中間位置，趁有時間一度用右手按住上衣右邊位置，相信她感覺到上衣滑落，因而按衣防止「走光」，她隨後跟隨拍子繼續跳舞。

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由於動作幅度較大，該名女舞蹈員不慎失守，舉手時上衣意外滑落，疑似露出右邊乳房，但她沒有理會，反而繼續跳舞，趁有空隙時才用手扯高上衣和掩胸。即將跳完之際，1名女子取外套上台，希望為她披衣，但她堅持和同伴跳完才穿外套，影片同時拍到有人「嘩」一聲驚呼。

影片引來網民討論，有人稱事發地點位於內地1間中等職業技術學校，學生們在迎新活動中有跳舞表演，但有人不慎走光，目前未能確定消息真偽。

亦有網民將片段與早前的女大學生在軍訓課熱舞走光事件比較，指有女大學生在軍訓課同樣跳舞，其間意外春光外洩露乳，質疑「是否博出位」、「這種風氣不要得」，但有網民相信兩宗事件可能巧合，認為沒有女生會透過走光成名，又留言指「好敬業，跳完才穿衣服」。

（綜合）