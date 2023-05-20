幾乎走光！23歲吊帶妹試衫一轉身被男友鬧爆　網民撐咁著冇問題

許多人無法接受女友外出時穿著太暴露，國外一名女子便在TikTok發布短片，紀錄與男友在穿著上的歧見。



據《每日星報》報導，美國一名23歲的女子露娜（Luna）在TikTok發布短片，影片秀出一段文字，「來看看男友會不會喜歡我的T恤」，隨後則是露娜穿著色彩繽紛、帶有花朵圖案的上衣和牛仔短褲走下樓梯的畫面。

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接著，影片中出現男友的質問，「妳確定只穿『一半的T恤』就要出門嗎？」事實上，露娜的穿著暗藏玄機，掛脖式上衣足以遮住她的胸部，但一側身，傲人上圍依然藏不住。然而，露娜仍堅持她的穿著沒問題，「你在說什麼啊？這是一件T恤」。

露娜的男友則示意她轉身，畫面中看到露娜的背部只有兩條打結的細繩，幾乎撐不住整件衣服，露娜的男友說「妳看吧！妳也拜託一下」。最終，露娜放棄掙扎，皺眉說道「好吧，我去換一件衣服」，然後走上樓。

影片貼出後，有些網友認為露娜的男友反應很正常，直指露娜穿的上衣根本不是T恤，「那是比堅尼吧」、「那是一條頭巾，我很愛」。但也有網友支持露娜的穿著，「穿妳想穿的」、「妳看起來棒極了，管他的，出門吧」。

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