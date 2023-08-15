女生當街脫褲小便影片瘋傳！懶理走光仲咁做超狂　網民看呆：真狠

人有三急也不該當街解決吧？台灣近日瘋傳1段「女生當街脫褲如廁」影片，只見1名年輕女生不顧旁人眼光，在馬路邊脫下褲子「解放」，下體慘被看光，但她竟然還邊小便邊玩手機，而且如廁後竟然屁股也沒擦就穿回褲子，然急步乘的士離開。

影片引來網民熱議，有人嘲諷「台灣最美的風景果然是人」、「還能悠哉悠哉一邊玩手機，夠狠，但也有人批評女生不文明，破壞衛生環境。



台灣近日瘋傳1段「女生當街脫褲如廁」影片。（影片截圖）

台灣有網民在「爆料公社」發布影片，留言指「這居然是在台灣發生！完全超乎我的想像惹」。

影片長22秒，見到1名女生背向鏡頭，下半身赤裸半蹲在馬路邊坑渠口上排泄。雖然女子春光乍泄，但她沒有理會旁人目光，還邊小便邊玩手機。直到前方的士上有人開門招手示意，女生才站起來穿好「丁字」內褲及短褲，然後急步乘的士離開。

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影片引來網民熱議，有人批評女生隨地小便不文明，「好恐怖」、「衛生意識呢？」。但也有網民認為毋須小題大做，「應該是真的忍不住了，何必多管閒事」、「所謂人有三急可原諒」，惟亦有網民發現女子小便後沒擦屁股，相當骯髒，「誇張，不用擦一下嗎？」、「至少擦一下吧」。

另有網民嘲諷，「台灣最美的風景果然是人」，佩服女生內急仍臨危不亂，「還能悠哉悠哉一邊玩手機，夠狠」。