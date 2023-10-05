24歲女淪沙包遭虐打20分鐘　自生自滅近2周送院亡　暴力男友被捕

日本發生1宗恐怖命案。一名曾在讀書時期打過老師、長大後仍然惹事生非的22歲男子，本月暴打24歲同居女友約20分鐘，任由對方自生自滅近2周，直至發現女友陷入昏迷，才報案將她送院。女友經搶救最終不治，警方發現遺體有多處瘀傷，於是將男子拘捕。



疑兇小松魁人由小至大非常暴力。（網上影片截圖）

據了解，22歲疑兇小松魁人在讀書時期經常向老師施暴，雙方發生口角時，小松更會毆打老師，所以被師生視為「問題少年」，同學們都避之則吉，盡量不會惹他生氣。小松2015年從宇都宮市的市立初中畢業後，在家鄉的建築公司工作數年，之後在茨城縣1間餐館打工，2022年開始在千葉縣柏市的一間歌舞廳工作，擔任店長一職。

小松踏入職場後不改本性，不時吹噓自己祖父是黑道人物，又指自己頸上有紋身，如果他聽到朋友有麻煩，就會立即出手。小松為人「見高拜、見低踩」，對上級和客戶態度誠懇，但對兼職同事比較刻薄，經常下令他們工作。

死者齋藤瑞希極度喜歡同居男友，曾和朋友表示有結婚打算，但到最後被對方活生生打死。（網上圖片）

至於24歲死者齋藤瑞希為人開朗，身邊有不少朋友，平時喜歡飲酒，比小松更早進入歌舞廳工作。由於店方發現她和小松交往，兩人先後辭職，當中小松僅在歌舞廳工作1個月左右。

兩人在市內末廣町1間公寓同居，齋藤極度喜歡小松，曾和朋友表示有結婚打算，但隨後她不再和朋友外出消遣，社交網站帖文大減，之後更停止更新。有朋友感到擔心，於是私訊齋藤，但她沒有閱讀訊息或回應。

警方拘捕疑兇小松魁人。（網上圖片）

本月23日，小松在住處報案，表示其同居女友暈倒，齊藤送院搶救無效，警方發現遺體臉部和手臂等多處地方有瘀傷或其他傷口，於是拘捕小松。據悉，小松報稱本月10日虐打齋藤，過程歷時約20分鐘，齋藤一直處於生死邊緣，至本月23日被發現昏迷不醒，換言之，齋藤自生自滅近2周才接受治療，最終送院不治。