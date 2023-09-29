公屋首派｜2人等8年獲派大埔這屋邨4人單位　事主：中秋收厚禮！

【公屋／公屋申請／輪候／富蝶邨／中秋節】中秋臨近，不少人會趁佳節走訪親友送厚禮。日前就有網民在討論區興奮發帖，稱「中秋收厚禮」！原來事主輪候公屋8年，近日終收到首派通知，獲派大埔新屋邨富蝶邨黃蝶樓。事主不但是以人數「2+1」獲派3至4人單位，更是「一手」單位，令大批網民都艷羨不已，「我都想派呢到」、「呢到終於都開始派啦」。



日前有網民興奮發帖，表示公屋首派獲派大埔新屋邨富蝶邨黃蝶樓，又形容為「中秋收厚禮」。（討論區圖片）

事主日前在公屋討論區發帖，表示「收中秋節厚禮！2個人派到4人單位」。她表示，她家1大1小輪候公屋已有8年，近日終於收到首派通知信，獲分派大埔富蝶邨中的3至4人單位，租金2,550元，「2+1派到3-4人單位」。通知書令她喜出望外，欣然接受，並形容是「中秋收厚禮」。

根據資料，大埔富蝶邨是新建屋邨，一期於2021年才開始入伙，僅2年樓齡。而事主獲派的黃蝶樓屬富蝶邨二期，預計於2024年上旬才落成，所以事主將入住「一手」公屋單位。

大埔富蝶邨是新建屋邨，而事主獲派的黃蝶樓屬富蝶邨二期，預計於2024年上旬才落成。（Google地圖）

帖文在討論區引起迴響，不少人都向樓主送上祝福，紛紛表示「恭喜」，「真開心，中秋大禮，恭喜」、「咁開心，我都想派到呢度」。但亦有網民對於樓主所指2個人能派到4人單位表示不解「2個人點派到4人單位？」、「『2+1』又點會2個人呢？」，有網民就猜測「有機會BB夠3個月所以當3人計算」。