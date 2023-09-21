公屋輪候｜排市區4人單位首派這屋邨　小紅書女提3原因：果斷放棄

輪候公屋自然希望獲派心儀地區，但有港媽左等右等終於收到首派通知，結果卻不盡如人意。她日前在小紅書發文，表示首派為柴灣漁灣邨4人單位，租金2,275元，但她認為「太遠了又46（年）樓齡」，加上孩子們不想轉校，於是果斷拒絕分配。



樓主獲派柴灣漁灣邨，收信一看已決定拒絕。（小紅書圖片）

有港媽日前在小紅書發文分享公屋首派的失望經歷，她表示一家正輪候市區4人單位，一心希望能分派到九龍。於7月初收到合格信後，她日前終收到房署配房通知信，但分配結果令她甚是遺憾。

信中所示首派為柴灣漁灣邨漁順樓，單位租金2,275元。她認為該屋邨地理欠佳，「太遠了」，且樓齡已有46年，加上2個孩子剛升上小一及中一，不想轉校，於是她拆信一看已「果斷放棄」，只能期望二派、三派。

有網民認為漁灣邨地理位置及配套設施良好，附近有街市、食肆、休憩場所等，生活相當便利，（資料圖片）

帖文引起網民熱議，當中評論意見兩極，有人支持樓主放棄首派，建議她不妨將希望放到剩餘2次分派上，「我一派柴灣地鐵上面20年樓，我都拒絕，一心想要九龍，最後派九龍，所以你等吧」、「港島區什麽也比九龍貴，特別是電費」。

反對的人就認為該屋邨地理位置及配套設施良好，附近有街市、食肆、休憩場所等，生活相當便利，「柴灣離地鐵這麼近都放棄？」、「柴灣學（校）網好好，漁灣邨巴士地鐵都唔使10分鐘…條邨雖然有啲歷史都40+年，但我自己覺得幾好住」。亦有人指出「唔錯就要啦，下次都唔知派咩」、「派個澤安邨你就真係仲欲哭無淚…簡直就係極品中嘅極品」。

（小紅書）