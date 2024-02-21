狠批帶飯同事自私整臭茶水間　打工仔：頂唔順翻叮隔夜餸陣味想嘔

不少上班族為健康為省錢都會帶飯上班，不過近日就有打工仔於網上發文狠批帶飯上班的同事「好自私」，弄得茶水間「污糟晒」，兼發出陣陣臭味，「好無公德心」，甚至希望帶飯同事去後樓梯吃飯，「唔好整臭office（辦公室）」。帖文引來一眾網民嘩然，指出「叮飯頂盡咪整污糟個微波爐」、「你去餐廳唔會有飯味？」、「人哋食入口嘅，可以臭成點？」，更揶揄「你唔鍾意可以辭職或者叫老闆拆咗個pantry」。



有打工仔於網上發文狠批帶飯上班的同事「好自私」，弄得茶水間「污糟晒」，兼發出陣陣臭味，「好無公德心」。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

該自稱任職甲級寫字樓高級行政人員的打工仔，於香港討論區以「帶飯返工嘅人真係好自私」為題發文指出，「老老實實，我真係頂唔順嗰種翻叮隔夜餸嗰種味，好想嘔」，不滿帶飯同事弄得茶水間「污糟晒」，「仲有成陣味，真係好臭好無公德心囉」，更直言「好心就出去食啦，或者喺後樓梯食，唔好整臭office」。

帖文引來網民熱議，指出上班帶飯可省錢，反批樓主自私，「帶飯返工慳好多」、「而家香港地好多人收入不增反退，物價飛升，大家都係為生活啫。有得選擇邊個唔想去食新鮮中午飯？體諒下啦」、「樓主好自私！唔畀人有食自家飯嘅權利！」。

該自稱任職甲級寫字樓高級行政人員的打工仔直言，「老老實實，我真係頂唔順嗰種翻叮隔夜餸嗰種味，好想嘔」。（《巴黎假期》劇照）

有網民表示是個人衛生問題，與帶飯無關，「公司冇抽氣扇，公司問題。自己不清潔，職員問題」、「帶飯的人不自私，整污糟又不清潔返的人才是自私」、「我覺得同帶飯無關喎，無公德心嘅，就算買外賣、食零食都會整到啲地方污糟邋遢喇」。

有網民認同樓主看法，指出有些同事帶味道濃烈的食物回公司，確實令人難受，亦不滿茶水間傳出嘈吵聲音，「睇下帶乜，正正常常還好，有啲帶鹹魚之類重口味，就真係難頂啲」、「我都唔鍾意同事帶飯，成日霸住個pantry，洗碗洗到好大聲」，有人則說「外賣有時更污糟，飯盒流汁手揪袋穿底一枱一地都係！」。

另有網民批評同事其他行為，「返工屙屎啲人真自私，成陣味，勁臭。點解唔喺屋企屙完先返工，搞到個廁所勁臭，個寫字樓一陣味，啲客上到嚟都掉頭走」。