老闆拎1盒月餅叫同事分吃 但全公司人數係…　打工仔：五餅二魚咩

月餅由中秋前食到中秋後都未必吃得完。有打工仔日前發文，笑稱老闆拿了1盒月餅回公司說分給同事吃，但盒內只有4個，而公司多達40多人，當時忍得很辛苦，只敢在心底揶揄「五餅二魚咩」。網民爆笑指可以「搾汁」分發，「每人舔一下」，惟部份人覺得月餅不是人人都吃，其實切完分好也夠吃，「其實真係夠，有啲人唔食」。



打工仔指老闆拿了１盒月餅叫同事分吃，但公司有40多人。（《愛回家》劇照）

該打工仔投稿至facebook群組「奴工處」，指日前老闆分發月餅，「攞咗盒月餅（4個）出嚟，話分畀同事食」，但公司同事其實達40多人。他一聽後忍得很辛苦，始終不敢說出口：「五餅二魚咩。」

事件令網民笑翻，考慮如何分發，「笑死我」、「小學標準答案：搾汁」、「打汁用超市試食杯派」、「分畀同事舔，每人舔一下」。有人笑言自己老闆派月餅情況類似，但派了2盒，「見到其他公司都係咁，我個心都好過啲，原來唔係淨係我老闆先係咁…」。另有人大曬公司「有月餅任拎」，而且老闆還讓他們提早下班。

不過，部份人覺得老闆做法無問題，「月餅可能一開12都夠，係咁咦㗎啫」、「切完放喺pantry自便囉，不嬲呢啲或者手信都係咁」，還指月餅不是人人愛吃，「一開8都有32份，應下節啫，1/4個卡路里如同一碗飯」。

（facebook群組「奴工處」）